Les fortes ambitions d'Accor en Arabie Saoudite

Accor affiche de fortes ambitions de développement en Arabie Saoudite qui s'inscrivent dans le cadre de l’engagement du Groupe à soutenir le plan Saudi Vision 2030 du Royaume.Au cœur de ces projets figure la signature, récemment annoncée, de trois contrats qui concernent le projet Rua Al Madinah à Médine, un projet d’urbanisme à Riyadh, et une convention de projet urbain couvrant plusieurs villes avec Amsa Hospitality.Accor opère actuellementLe projet, réunira un hôtel Fairmont de 142 chambres, 120 résidences Fairmont, un Swissôtel de 466 chambres et un Novotel de 328 chambres, qui ouvriront leurs portes au cours des prochaines années.En partenariat avec Rua Al Madinah (RAM) Holding Company, ce projet d’1,5 million de m2 de surface se situera à proximité du site d’Al Masjid Al Nabawi, plus connu sous le nom de Mosquée du Prophète.Par ailleurs,, dont l’ouverture est prévue d’ici 2027.Accor développera ce complexe en partenariat avec, au sein de ce projet d’urbanisme qui comprendra également des tours de bureaux, des tours résidentielles et des espaces commerciaux, tous bâtis autour d’un jardin central.Enfin, une convention de projet urbain récemment signée avec Amsa Hospitality prévoit la construction au cours des dix prochaines années,Le groupe hôtelier et Amsa développeront différentes marques Accor (économiques et milieu de gamme), notamment ibis Styles, Mercure, Mercure Living, Novotel, Novotel Living ,la marque récemment lancée Handwritten Collection, et agiront en tant qu’opérateur tiers en louant et en franchisant les actifs.Dans le courant de l’année prochaine, Accor devrait ouvrir le très attendu Raffles Jeddah, ainsi que le Fairmont Ramla Serviced Residences Riyadh, le Sofitel Riyadhet et le Mövenpick Waad Al Shamal-Turaif.