Accor poursuit son expansion en France : découvrez les nouvelles ouvertures

La France continue d’offrir de nombreuses opportunités de développement pour le Groupe, n’en témoigne ce premier semestre extrêmement positif en termes d’ouvertures. Nos marques de conversion jouent un rôle central dans cette dynamique

Le groupe Accor poursuit son expansion sur le territoire français avec l’ouverture de plus de 20 nouveaux établissements au cours du premier semestre 2025.Une dynamique soutenue qui représente plus de, réparties dans l’ensemble des régions de l’Hexagone et portées par une large palette de marques allant de l’économique au luxe.Parmi les marques les plus actives, Handwritten Collection se distingue avec trois nouvelles adresses en Bretagne, en Corse et au Pays basque.De son côté,autour du développement durable et de la seconde vie, avec quatre ouvertures à Marseille, Dijon, Limoges et Saint-Nazaire. Enfin, la marque TRIBE renforce sa présence à Paris avec une cinquième adresse à Pantin.", souligne Katell Bourgeois, Vice-Présidente du Développement France, Premium, Milieu de Gamme et Économie.