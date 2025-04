Accor : quelles ambitions pour 2025 après une année record ?

Nous avons renforcé la présence de nos enseignes les plus appréciées, donné un coup d’accélérateur aux conversions et déployé de nouvelles expériences haut de gamme

En 2024,(L&L), avec des ouvertures emblématiques telles que le Raffles London at The OWO, le Fairmont Breakers Long Beach (Californie), le Sofitel Cairo Downtown Nile (Égypte) ou le Raffles Sentosa (Singapour). La division a enregistré en moyenne une ouverture par semaine et environ six signatures de projets par mois. Elle compte actuellement plus de 280 projets en développement.a signé 12 nouveaux établissements en 2024, dont le Sofitel Legend The Mozart à Prague. MGallery a ajouté le Marival Armony Punta Mita au Mexique et prépare l’ouverture de The Whimsy Hotel à Saint-Martin. Emblems Collection a signé l’Elatos Resort en Grèce, dont la réouverture est prévue pour 2026., l’entité lifestyle du groupe, a renforcé son réseau avec des hôtels tels que le Delano Dubai, Hyde Johannesburg et 25hours Hotel The Oddbird (Jakarta). Elle a également signé le premier all-inclusive de la marque SLS à Playa Mujeres (Mexique). D’autres projets incluent des hôtels The Hoxton à Oslo et Melbourne, ainsi qu’un Mama Shelter à Lake Como.Parmi les événements majeurs à venir, laavec le, déclare : «. »