Accor affiche des résultats records pour 2024

En 2024, Accor a poursuivi l'expansion de son réseau hôtelier avec l'ouverture de 293 nouveaux établissements, représentant plus de 50 000 chambres. Cette croissance nette de 3,5% porte le parc hôtelier du groupe à 5 682 hôtels et 850 285 chambres à fin décembre 2024. Le pipeline de développement reste solide avec plus de 233 000 chambres (1 381 hôtels) en projet.



Le groupe a également réalisé plusieurs opérations stratégiques au cours de l'année, notamment la cession de Accor Vacation Club, l'acquisition de 51% de Rikas Restaurants Management LLC, et un partenariat avec LVMH pour développer la marque Orient Express. Accor a également finalisé un programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros et procédé à une émission obligataire de 600 millions d'euros.



Pour l'avenir, Accor confirme ses perspectives à moyen terme, avec une croissance annuelle du RevPAR prévue entre 3% et 4% (CAGR 2023-27), une croissance du réseau entre 3% et 5%, et une croissance de l'EBE courant entre 9% et 12%. Le groupe prévoit également un retour aux actionnaires d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2023-2027, incluant un programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros en 2025.