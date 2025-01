Accor : 2024, "année exceptionnelle" pour les marques luxe et lifestyle

Parmi les événements marquants pour Sofitel, notons aussi l'inauguration du plus grand Sofitel au monde, le Sofitel Cairo Downtown Nile, en ce début d'année, en Egypte. Situé à proximité du futur Grand Musée Égyptien, présenté comme le plus grand musée archéologique au monde, et des pyramides de Gizeh, cet établissement de 615 chambres disposera également d’un accès direct au Nil.



En 2024, insiste un communiqué de Accor, Sofitel Legend a franchi "une étape majeure de son développement avec la signature de trois nouvelles adresses iconiques en seulement douze mois", à Prague, en Inde, et, donc, comme indiqué ci-dessus, au Caire, en Égypte, face aux célèbres Pyramides de Gizeh.



Une dynamique similaire anime les autres marques de collection : MGallery et Emblems, avec plus de 55 hôtels combinés en préparation.



MGallery, la marque de boutique-hôtels soigneusement sélectionnés, s’étendra ainsi avec 48 hôtels dans le pipeline, explorant de nouveaux territoires comme le Japon, les Caraïbes et le Mexique.



Quant à Emblems, la nouvelle marque de collection d’exception du groupe -elle répond à une demande de luxe intimiste où l'exclusivité prime-, elle fait une entrée remarquable avec déjà 7 hôtels emblématiques signés en Europe, Asie du Sud-Est et Amérique du Nord. Neuf autres propriétés sont en négociation finale.