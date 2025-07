Relais & Châteaux accueille neuf nouveaux établissements

Prévu pour 2026, Borgo Pignano Florence s’installera sur les hauteurs de Florence , au cœur d’un parc arboré de cinq hectares. L’hôtel proposera 32 chambres et suites réparties dans une villa historique et quatre dépendances. Une villa indépendante avec jardin et piscine privée sera également disponible. Le site comportera une piscine chauffée de 30 mètres et deux restaurants, dont une table gastronomique dirigée par le chef Stefano Cavallini. L’aménagement met en valeur les éléments architecturaux d’origine, comme les voûtes et les colonnades sculptées, offrant un cadre paisible à proximité du centre historique de la capitale toscane.Située à Chacras de Coria, près de Mendoza, cette maison de sept suites est dirigée par Susana Balbo et sa fille Ana. L’établissement combine hébergement et univers viticole. Chaque suite dispose d’équipements de bien-être tels qu’un sauna ou une douche sensorielle. Le jardin accueille une collection d’œuvres locales. Les hôtes peuvent participer à des dégustations et ateliers autour du vin, et découvrir les accords mets-vins au restaurant La VidA, dirigé par la cheffe Flavia Amad. La maison reflète l’héritage œnologique de la région, dans un cadre propice à la détente et à la gastronomie.Installé à Bellagio, au bord du lac de Côme, cet hôtel occupe une villa aristocratique datant de 1854. Propriété de la famille Bucher depuis quatre générations, l’établissement conserve une décoration historique mêlant les styles Empire, néoclassique et Liberty. Les chambres, toutes uniques, s’inscrivent dans cette tradition. Le restaurant Mistral, ainsi que la terrasse de la Goletta, mettent en avant la cuisine méditerranéenne du chef Ettore Bocchia. Le spa de 1 500 m², la plage privée et le nouveau Beach Club complètent l’offre de services. L’hôtel propose un cadre raffiné à quelques pas du centre de Bellagio.Situé au sein du City Palace de Jaipur, The Sarvato est un restaurant en terrasse offrant une vue sur la place Sarvatobhadra. Ouvert de septembre à avril, il propose un menu dégustation de six plats élaborés par le chef Sonu Kumar Singh. Ce menu met en avant les traditions culinaires du Rajasthan à travers des techniques ancestrales telles que la cuisson sigri ou le roulage manuel des pains. L’expérience se déroule en extérieur dans un cadre royal, et inclut des cocktails inspirés de la culture locale. Le restaurant offre une immersion gastronomique dans l’histoire et les savoir-faire du Rajasthan.Seul établissement hôtelier de l’atoll de Tikehau, dans l’archipel des Tuamotu, Le Tikehau est situé sur un motu privé. Les hébergements, construits avec des matériaux locaux, comprennent des bungalows sur pilotis ou en bord de plage. Certains disposent de vitres marines pour observer la faune aquatique. L’établissement propose des activités comme la plongée, la pêche ou le taurumi, massage traditionnel polynésien. Le restaurant Poreho sert des spécialités locales. L’hôtel met l’accent sur l’authenticité et l’harmonie avec l’environnement, offrant un séjour entre lagon, récifs coralliens et plages de sable rose.À proximité d’Édimbourg, ce manoir du XVIIe siècle est entouré de huit hectares de parc arboré. Propriété de James Thomson depuis vingt ans, il a su conserver son décor d’origine, avec tapisseries de Mortlake, panneaux de cuir de Cordoue et mobilier historique. L’établissement comprend salons, boudoirs, chambres et un restaurant, Rhubarb, dirigé par le chef John McMahon. La cave propose une large sélection de whiskies de malt. Véritable oasis urbaine, Prestonfield House allie patrimoine écossais et hospitalité traditionnelle, avec des prestations comme l’afternoon tea et une atmosphère imprégnée d’histoire.À Illhaeusern, en Alsace, la famille Haeberlin dirige cette institution gastronomique depuis plus de 150 ans. Marc Haeberlin, représentant la quatrième génération, propose une cuisine entre tradition et modernité. Les hôtes peuvent séjourner dans l’une des 18 chambres ou suites réparties entre la maison principale et une structure boisée contemporaine. Le Spa des Saules, avec piscine extérieure, complète l’offre. Le restaurant Les Bords de l’Ill permet une expérience plus décontractée. L’ensemble, bordé par la rivière et encadré de saules, propose une immersion dans l’art de vivre et la gastronomie alsaciens.Implanté sur une presqu’île privée dans le sud du Brésil, cet établissement propose 25 villas individuelles nichées dans la végétation, avec piscines privées et vues sur l’océan. La décoration intérieure combine matériaux naturels et design contemporain. Le restaurant, dirigé par la cheffe Daniela Damasceno, met à l’honneur les produits locaux et les légumes du potager. L’environnement offre de nombreuses activités, dont des randonnées, sports nautiques ou massages au spa. Awasi Santa Catarina se distingue par son isolement et son intégration à la nature, dans un cadre propice au repos et à la découverte du littoral brésilien.À proximité du mont Fuji, ce ryokan fondé par une branche de la famille impériale en 1948 associe tradition japonaise et confort moderne. L’architecture s’inspire des éléments naturels et des codes classiques japonais, intégrant jardins zen, galeries à piliers et paravents shoji. L’établissement propose plusieurs restaurants, dont des cuisines kaiseki, kappo, teppanyaki et sushi. Les bains onsen offrent un moment de détente typique. Situé dans le parc national de Hakone, Gōra Kadan Fuji permet une découverte du mont Fuji et de ses alentours à travers des expériences culinaires et naturelles, dans une atmosphère paisible.