Stéphane Maquaire, nouveau président de Club Med ?

Si le Club Med ne l'a pas encore annoncé officiellement, un nom commence à circuler dans la presse pour, suite à l'annonce de son départ, ce mercredi 16 juillet 2025.D'après nos confrères de La Lettre et ceux des Echos, Stéphane Maquaire, qui dirigeait encore, il y a quelques jours, la filiale du Groupe Carrefour au Brésil.Diplômé de, il a débuté sa carrière professionnelle en 1997 chez Arthur Andersen avant d'occuper différents postes de direction au sein du Groupe immobilier Unibail-Rodamco, peut-on lire sur son CV LinkedIn.Il a rejoint le Groupeen 2008 en tant que directeur financier et développement, avant d'accéder au poste de PDG en juin 2010, et ce, durant près de six ans.Il a ensuite dirigé successivement Vivarte en France et Manor en Suisse (à ne pas confondre avec le réseau de distribution français !), avant d'intégrer, tout d'abord en tant que directeur exécutif en Argentine, puis au Brésil dès septembre 2021.