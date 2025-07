Le Club Med lève le voile sur sa première adresse en Afrique du Sud

Estimé à plus de 2 milliards de rands (environ 100 millions d’euros), le projet est financé par un consortium d’investisseurs sud-africains et développé par Collins Residential. Il devrait créer plus de 800 emplois directs et 1 500 indirects. Actuellement, 1 200 ouvriers sont mobilisés sur le chantier, majoritairement issus de la région. En parallèle, 110 jeunes ont rejoint un programme de formation dispensé par l’école hôtelière sud-africaine Nukamma, et seront intégrés dans les équipes du resort après une première expérience dans d’autres Club Med.



Le site, anciennement une plantation de canne à sucre, a été choisi pour sa proximité avec des écosystèmes riches : forêts de dunes, zones humides, biodiversité remarquable. Le Club Med vise les certifications environnementales Green Globe et Green Star 4-Star, avec une gestion durable des ressources, un programme de réduction du plastique (Bye-Bye Plastics), l’usage de toitures végétalisées, panneaux photovoltaïques, ventilation naturelle et systèmes économes en eau. Un partenariat avec l’ONG Agrisud permettra d’intégrer des producteurs locaux dans la chaîne d’approvisionnement. Selon Murray Collins, PDG du Collins Residential Consortium, " Club Med South Africa Beach & Safari incarnera cette volonté de conjuguer authenticité, hospitalité et valorisation du territoire ."