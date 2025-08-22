TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Madagascar Airlines : Thierry de Bailleul reconduit

le plan Phoenix entre dans sa phase de consolidation


Thierry de Bailleul est reconduit dans ses fonctions de directeur général de Madagascar Airlines. Il a annoncé avoir accepté de prolonger sa mission à la tête de la compagnie.


Rédigé par le Vendredi 22 Août 2025

Thierry de Bailleul, CEO Madagascar Airlines - Madagascar Airlines
Thierry de Bailleul, CEO Madagascar Airlines - Madagascar Airlines
Thierry de Bailleul dont le madant de directeur général de Madagascar Airlines courait jusqu'au 31 juillet dernier a été reconduit dans ses fonctions.

Dans un post LinkedIn, il précise "j’ai accepté de prolonger ma mission à la tête de Madagascar Airlines, avec pour objectif d’assurer la continuité, et maintenir le cap dans un environnement encore fragile."

Début 2024, Thierry de Bailleul a engagé le plan Phoenix 2030 pour reconstruire la compagnie aérienne. "Ce plan" explique t-il "entre désormais dans une phase de consolidation. Moins visible, plus exigeante, elle vise à stabiliser les transformations engagées, sécuriser les projets critiques, et garantir leur viabilité à moyen terme."

Thierry de Bailleul a engagé le plan Phoenix 2030

La compagnie a décidé de se recentrer sur son réseau national. "Madagascar est un grand pays, comparable en taille à la France et au Benelux. La capitale, Antananarivo, en est le centre, et les principales destinations touristiques se situent sur les côtes. Cela fait de la capitale un hub national idéal, et nous desservons désormais une douzaine de destinations le long de la côte." a détaillé Thierry de Bailleul, dans une interview à Kaori-media.

Le transporteur est ainsi passé "de lourdes pertes il y a deux ans à l'équilibre financier". Madagascar Airlines a aussi fait évoluer les horaires de ses vols pour qu'ils coïncident avec les vols internationaux d'Air France et d'Emirates et a noué plusieurs codeshare, notamment avec Air Austral.

Commentaires

1.Posté par Jean-Louis Baroux le 22/08/2025 14:50 | Alerter
Voilà une excellente nouvelle pour Madagascar Airlines

TourMaG

