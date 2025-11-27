Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire

La compagnie augmente son offre via Bangkok

Aircalin a ajouté une troisième fréquence hebdomadaire entre Paris et Nouméa, via Bangkok. Effective depuis le 24 novembre, cette rotation supplémentaire répond à une demande croissante.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 27 Novembre 2025

