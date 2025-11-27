Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire

Aircalin ajoute une troisième fréquence hebdomadaire entre Paris et Nouméa via Bangkok - Photo : Aircalin
Presque un an après l’ouverture de sa liaison Paris - Nouméa via Bangkok, Aircalin étend son programme avec une troisième fréquence hebdomadaire, opérée chaque lundi.
La compagnie opérait jusqu’ici deux vols par semaine les mercredis et samedis.
Avec cette nouvelle organisation, Aircalin propose davantage de flexibilité aux voyageurs et accompagne plus efficacement la croissance observée sur la ligne.
Les horaires du vol SB501 Paris - Bangkok - Nouméa permettent un départ à 20h45, une arrivée à Bangkok le lendemain à 14h20, puis un décollage à 16h25 pour une arrivée à Nouméa à 06h30.
Le vol retour (SB500) quitte Nouméa à 01h30, arrive à Bangkok à 07h40, puis à Paris à 17h00.
Aircalin : une place renforcée pour Bangkok dans le réseau
Cette montée à trois rotations confirme la dynamique de trafic enregistrée depuis le lancement de la ligne.
L’augmentation de la demande concerne à la fois les voyageurs calédoniens se rendant en métropole et les passagers français en direction de la Nouvelle-Calédonie ou de la Thaïlande.
Le choix de Bangkok s’est imposé comme un atout stratégique. La capitale thaïlandaise constitue un hub majeur en Asie du Sud-Est et permet de proposer l’itinéraire le plus rapide entre Paris et Nouméa pour Aircalin.
Ce point de transit facilite également les extensions vers d’autres destinations régionales sans rupture de charge. L’escale peut être réalisée sans coût supplémentaire pour les passagers souhaitant profiter d’un séjour en Thaïlande.
Selon la compagnie, la performance de la ligne repose sur plusieurs facteurs : la hausse du trafic Paris - Bangkok, l’attractivité touristique de la Thaïlande, la meilleure accessibilité vers la Nouvelle-Calédonie ainsi que l’expérience offerte à bord de l’A330neo.
Cette progression conforte le positionnement de la liaison comme axe structurant entre l’Hexagone et le Pacifique.
Au-delà de son rôle de transit, Bangkok s’impose comme une destination forte du réseau Aircalin.
La compagnie met en avant son attractivité, qu’il s’agisse de séjours urbains, culturels ou de voyages axés sur le bien-être. Le vol direct depuis Paris renforce son accessibilité, tandis que la connexion optimisée vers Nouméa consolide sa place dans l’architecture du réseau.
Grâce à cette double position,Bangkok devient un point central de la stratégie d’Aircalin. La compagnie y voit un levier pour structurer son développement et améliorer l’expérience offerte aux voyageurs entre l’Europe, l’Asie et la Nouvelle-Calédonie.
À lire aussi : Arnaud Gervais (Aircalin) : « Le succès de la Thaïlande est une bonne surprise »
