TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire

La compagnie augmente son offre via Bangkok


Aircalin a ajouté une troisième fréquence hebdomadaire entre Paris et Nouméa, via Bangkok. Effective depuis le 24 novembre, cette rotation supplémentaire répond à une demande croissante.


Rédigé par le Jeudi 27 Novembre 2025

Aircalin ajoute une troisième fréquence hebdomadaire entre Paris et Nouméa via Bangkok - Photo : Aircalin
Aircalin ajoute une troisième fréquence hebdomadaire entre Paris et Nouméa via Bangkok - Photo : Aircalin
TAP Air Portugal
Presque un an après l’ouverture de sa liaison Paris - Nouméa via Bangkok, Aircalin étend son programme avec une troisième fréquence hebdomadaire, opérée chaque lundi.

La compagnie opérait jusqu’ici deux vols par semaine les mercredis et samedis.

Avec cette nouvelle organisation, Aircalin propose davantage de flexibilité aux voyageurs et accompagne plus efficacement la croissance observée sur la ligne.

Les horaires du vol SB501 Paris - Bangkok - Nouméa permettent un départ à 20h45, une arrivée à Bangkok le lendemain à 14h20, puis un décollage à 16h25 pour une arrivée à Nouméa à 06h30.

Le vol retour (SB500) quitte Nouméa à 01h30, arrive à Bangkok à 07h40, puis à Paris à 17h00.

Aircalin : une place renforcée pour Bangkok dans le réseau

Autres articles
Cette montée à trois rotations confirme la dynamique de trafic enregistrée depuis le lancement de la ligne.

L’augmentation de la demande concerne à la fois les voyageurs calédoniens se rendant en métropole et les passagers français en direction de la Nouvelle-Calédonie ou de la Thaïlande.

Le choix de Bangkok s’est imposé comme un atout stratégique. La capitale thaïlandaise constitue un hub majeur en Asie du Sud-Est et permet de proposer l’itinéraire le plus rapide entre Paris et Nouméa pour Aircalin.

Ce point de transit facilite également les extensions vers d’autres destinations régionales sans rupture de charge. L’escale peut être réalisée sans coût supplémentaire pour les passagers souhaitant profiter d’un séjour en Thaïlande.

Selon la compagnie, la performance de la ligne repose sur plusieurs facteurs : la hausse du trafic Paris - Bangkok, l’attractivité touristique de la Thaïlande, la meilleure accessibilité vers la Nouvelle-Calédonie ainsi que l’expérience offerte à bord de l’A330neo.

Cette progression conforte le positionnement de la liaison comme axe structurant entre l’Hexagone et le Pacifique.

Au-delà de son rôle de transit, Bangkok s’impose comme une destination forte du réseau Aircalin.

La compagnie met en avant son attractivité, qu’il s’agisse de séjours urbains, culturels ou de voyages axés sur le bien-être. Le vol direct depuis Paris renforce son accessibilité, tandis que la connexion optimisée vers Nouméa consolide sa place dans l’architecture du réseau.

Grâce à cette double position,Bangkok devient un point central de la stratégie d’Aircalin. La compagnie y voit un levier pour structurer son développement et améliorer l’expérience offerte aux voyageurs entre l’Europe, l’Asie et la Nouvelle-Calédonie.

À lire aussi : Arnaud Gervais (Aircalin) : « Le succès de la Thaïlande est une bonne surprise »

Lu 119 fois

Tags : air calin, noumea, nouvelle caledonie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 27 Novembre 2025 - 09:00 ANA déploie son contenu NDC mondial via SabreMosaic

Mercredi 26 Novembre 2025 - 14:54 Air Canada ouvre une ligne directe Nantes - Montréal pour l’été 2026

Brand news AirMaG

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA
Le Japon est l'une des destinations touristiques les plus populaires et en pleine expansion. Selon...
Dernière heure

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

ANA déploie son contenu NDC mondial via SabreMosaic

Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALGERIE TOURS - Conseiller vendeur voyages expérimenté H/F - CDI - (Marseille 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Mantes la Jolie (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !

Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !
Partez en France

Partez en France

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end

Val d'Isère ouvre son domaine skiable ce week-end
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Monténégro, la nouvelle star des Balkans ?

Le Monténégro, la nouvelle star des Balkans ?
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire

Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire
Transport

Transport

Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre

Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées

NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées
HotelMaG

Hébergement

Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy

Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles

Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias