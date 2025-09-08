Nouvelle-Calédonie Tourisme lance un site dédié aux professionnels du secteur

La plateforme regroupe plusieurs types de contenus :



- présentation de la destination : informations sur l’archipel, ses spécificités et ses cibles touristiques, à travers des fiches thématiques et des synthèses sur l’offre et la clientèle internationale ;



- annuaire du tourisme : contacts des acteurs locaux, incluant agences, hébergements, restaurants et prestataires événementiels ;



observatoire du tourisme : collecte et synthèse de données statistiques sectorielles, encore en développement ;



actualités professionnelles : suivi des opérations de promotion, nouveaux produits et initiatives locales ;



organisation et stratégie de NCT : informations sur la structure et ses membres pour mieux appréhender la collaboration avec l’agence.