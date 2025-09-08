Nouvelle-Calédonie Tourisme lance un site dédié aux professionnels du secteur

Nouvelle-Calédonie Tourisme a mis en ligne une plateforme destinée aux acteurs du tourisme - Capture écran nouvellecaledonie.travel/pro
Après avoir consolidé son site grand public - nouvellecaledonie.travel - fréquenté par plus de 700 000 visiteurs depuis 2024, Nouvelle-Calédonie Tourisme (NCT) a mis en ligne une nouvelle plateforme digitale destinée aux acteurs du tourisme et aux médias spécialisés : nouvellecaledonie.travel/pro.
Cette initiative marque un pas supplémentaire dans la stratégie numérique de l’agence, en offrant un espace centralisé regroupant informations, données et outils utiles pour travailler sur la destination.
"Ce site constitue un point d’entrée unique pour les partenaires professionnels, leur permettant d’accéder à des ressources variées et évolutives pour mieux connaître et travailler avec la Nouvelle-Calédonie", a commenté Julie Laronde, directrice générale de NCT, dans un communiqué.
Une plateforme complète pour les professionnels
La plateforme regroupe plusieurs types de contenus :
- présentation de la destination : informations sur l’archipel, ses spécificités et ses cibles touristiques, à travers des fiches thématiques et des synthèses sur l’offre et la clientèle internationale ;
- annuaire du tourisme : contacts des acteurs locaux, incluant agences, hébergements, restaurants et prestataires événementiels ;
observatoire du tourisme : collecte et synthèse de données statistiques sectorielles, encore en développement ;
actualités professionnelles : suivi des opérations de promotion, nouveaux produits et initiatives locales ;
organisation et stratégie de NCT : informations sur la structure et ses membres pour mieux appréhender la collaboration avec l’agence.
Des ressources adaptées
La plateforme propose aussi des contenus et outils segmentés selon les besoins des différents acteurs :
- trade (tour-opérateurs et agences de voyages) : informations sur la destination, formulaires de demande et programmes de formation ;
- médias : photothèque, dossiers de presse et contacts locaux pour faciliter la production de contenus ;
- prestataires locaux : mise en relation avec d’autres acteurs du secteur et accès à des documents d’information ;
- MICE (événementiel et congrès) : détails sur les infrastructures et suggestions d’activités adaptées aux groupes ;
- croisière : informations techniques sur les escales et capacités d’accueil portuaire.
Formation et accompagnement
Parmi les outils proposés, le programme e-learning "Spécialiste NC" permet aux professionnels de se familiariser avec la Nouvelle-Calédonie via des contenus multimédias et interactifs.
Des brochures et replays de webinaires thématiques sont également accessibles pour approfondir la connaissance de la destination, de ses offres et des initiatives locales.
La plateforme NCT, disponible en français, sera prochainement disponible aussi en anglais.
Lire aussi : Nouvelle-Calédonie : une taxe croisière pour relancer le secteur
