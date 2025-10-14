Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection

Ascott renforce son empreinte sur le Vieux Continent en annonçant plusieurs ouvertures et rénovations clés, portant son portefeuille européen à 64 établissements et près de 8 500 unités.
Une expansion portée notamment par la montée en puissance des marques lyf et The Unlimited Collection, deux enseignes récentes qui incarnent la nouvelle génération d’hospitalité du groupe.
La marque lyf, conçue pour une clientèle jeune et connectée, a inauguré son premier établissement français, lyf Gambetta Paris, le 16 octobre 2025. Situé dans le 20ᵉ arrondissement, l’hôtel de 140 unités devient le troisième lyf en Europe, après Francfort et Vienne.
Ascott : lyf prépare une série d’ouvertures en Europe
Ascott prévoit déjà quatre nouvelles ouvertures pour 2026, un second établissement à Vienne et trois nouveaux au Royaume-Uni.
Parmi eux, le lyf Chelsea London, installé au cœur du Chelsea Football Club, accueillera ses premiers visiteurs au deuxième trimestre 2026. Les ouvertures de lyf Manchester et lyf Glasgow suivront dans la foulée.
Le groupe prépare également l’arrivée de lyf en Espagne en 2028 avec un projet d’envergure à Séville, au sein du futur Lagoon City, un complexe mixte intégrant également un établissement Somerset, des villas et un lagon artificiel.
Ce sera le premier resort Ascott en Europe, marquant une étape stratégique dans la pénétration du marché ibérique.
Pour Ngor Houai, Directeur Général des Opérations pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie du Sud et la Chine, cette expansion s’inscrit dans une logique d’équilibre, "La complémentarité de nos marques nous permet de proposer des concepts adaptés à chaque marché et type de voyageur, tout en préservant leur identité et leur valeur."
The Unlimited Collection fait ses débuts sur le continent européen
Lancée en 2020, la marque The Unlimited Collection poursuit sa montée en puissance à l’international. Après l’ouverture du Mount Royal Hotel by The Unlimited Collection à Édimbourg en 2024, le groupe a étendu sa présence en 2025 à Dublin, avec l’intégration du Temple Bar Hotel.
D’ici la fin de l’année, le Grand Hotel Leicester by The Unlimited Collection rejoindra le portefeuille après une rénovation complète. L’hôtel proposera notamment des expériences immersives comme le Grand Hour ou le Leicester Grand Tea, mêlant traditions britanniques et influences internationales.
Outre ces ouvertures, Ascott mise sur la modernisation de ses résidences existantes. Après les travaux menés en 2024 dans plusieurs adresses phares, Citadines Les Halles Paris, Citadines Holborn Covent Garden London, Citadines Kurfürstendamm Berlin et La Clef Tour Eiffel Paris by The Crest Collection, de nouvelles rénovations sont en cours.
Citadines République Paris finalisera sa transformation en novembre 2025, tandis que Citadines Part-Dieu Lyon et Citadines Gare de Lyon Paris entreront prochainement en chantier. Citadines Place d’Italie Paris suivra début 2026.
