Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection

Lancée en 2020, la marque The Unlimited Collection poursuit sa montée en puissance à l’international. Après l’ouverture du Mount Royal Hotel by The Unlimited Collection à Édimbourg en 2024, le groupe a étendu sa présence en 2025 à Dublin, avec l’intégration du Temple Bar Hotel.



D’ici la fin de l’année, le Grand Hotel Leicester by The Unlimited Collection rejoindra le portefeuille après une rénovation complète. L’hôtel proposera notamment des expériences immersives comme le Grand Hour ou le Leicester Grand Tea, mêlant traditions britanniques et influences internationales.



Outre ces ouvertures, Ascott mise sur la modernisation de ses résidences existantes. Après les travaux menés en 2024 dans plusieurs adresses phares, Citadines Les Halles Paris, Citadines Holborn Covent Garden London, Citadines Kurfürstendamm Berlin et La Clef Tour Eiffel Paris by The Crest Collection, de nouvelles rénovations sont en cours.



Citadines République Paris finalisera sa transformation en novembre 2025, tandis que Citadines Part-Dieu Lyon et Citadines Gare de Lyon Paris entreront prochainement en chantier. Citadines Place d’Italie Paris suivra début 2026.