Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Le groupe Adagio annonce la nomination de Marc Lemarchand au poste de Directeur Administratif et Financier.
Diplômé de l’ESCP, Marc Lemarchand dispose d’une solide expérience dans les domaines de la finance et des opérations.
Il a notamment travaillé pendant une dizaine d’années à l’essor de KFC France. Il a ensuite occupé le poste de Directeur Financier dans le secteur des études de marché, puis chez Domino’s Pizza. Plus récemment, il a exercé les fonctions de Directeur des Opérations chez Galileo Global Education France, spécialiste de l’enseignement supérieur privé.
Marc Lemarchand intègre le Comité de Direction d'Adagio
En rejoignant Adagio, Marc Lemarchand intègre le Comité de Direction du groupe et aura pour mission de renforcer "la proximité entre la fonction Finance et les équipes opérationnelles, dans un contexte d’expansion accélérée du réseau d’appart’hôtels."
« Nous sommes très heureux d’accueillir Marc au sein d’Adagio. Sa grande expérience, son orientation business et sa connaissance fine des entreprises de réseau seront des atouts déterminants pour renforcer la proximité entre la fonction Finance et le business », souligne Xavier Desaulles, CEO d’Adagio.
Pour sa part, Marc Lemarchand exprime sa volonté d’accompagner cette dynamique : « Je suis ravi de rejoindre Adagio, une entreprise dynamique, idéalement placée pour capter les opportunités d’un marché en très forte croissance. Mon ambition est de garantir que la fonction Finance apporte la plus grande qualité de service au business et contribue, au sein du collectif, à révéler l’immense potentiel d’Adagio. »
