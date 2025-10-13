TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

il intègre le comité de direction du groupe


Marc Lemarchand rejoint le groupe Adagio au poste de directeur administratif et financier. Il devient membre du Comité de Direction.


Rédigé par le Mardi 14 Octobre 2025

Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier du groupe Adagio - Photo Adagio
Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier du groupe Adagio - Photo Adagio
Le groupe Adagio annonce la nomination de Marc Lemarchand au poste de Directeur Administratif et Financier.

Diplômé de l’ESCP, Marc Lemarchand dispose d’une solide expérience dans les domaines de la finance et des opérations.

Il a notamment travaillé pendant une dizaine d’années à l’essor de KFC France. Il a ensuite occupé le poste de Directeur Financier dans le secteur des études de marché, puis chez Domino’s Pizza. Plus récemment, il a exercé les fonctions de Directeur des Opérations chez Galileo Global Education France, spécialiste de l’enseignement supérieur privé.

A lire aussi : Adagio dévoile un nouvel aparthotel en Allemagne

Marc Lemarchand intègre le Comité de Direction d'Adagio

En rejoignant Adagio, Marc Lemarchand intègre le Comité de Direction du groupe et aura pour mission de renforcer "la proximité entre la fonction Finance et les équipes opérationnelles, dans un contexte d’expansion accélérée du réseau d’appart’hôtels."

« Nous sommes très heureux d’accueillir Marc au sein d’Adagio. Sa grande expérience, son orientation business et sa connaissance fine des entreprises de réseau seront des atouts déterminants pour renforcer la proximité entre la fonction Finance et le business », souligne Xavier Desaulles, CEO d’Adagio.

Pour sa part, Marc Lemarchand exprime sa volonté d’accompagner cette dynamique : « Je suis ravi de rejoindre Adagio, une entreprise dynamique, idéalement placée pour capter les opportunités d’un marché en très forte croissance. Mon ambition est de garantir que la fonction Finance apporte la plus grande qualité de service au business et contribue, au sein du collectif, à révéler l’immense potentiel d’Adagio. »

Lu 110 fois

Tags : adagio
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

