SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

"Cette alliance stratégique incarne l’avenir de la gestion des voyages et des dépenses. En unissant la technologie et l’expertise mondiale de SAP Concur avec le marketplace, les logiciels et les services incomparables d’Amex GBT, ainsi que nos capacités communes en IA, nous proposons une solution unifiée qui rend les voyages d’affaires non seulement plus simples, mais aussi plus intelligents et plus impactants pour les organisations du monde entier,"

"Ce partenariat audacieux avec SAP Concur réinvente la manière dont les solutions de gestion des voyages et des dépenses peuvent apporter une valeur inédite à nos clients et à leurs voyageurs à l’ère de l’IA. Notre collaboration unique nous permet de co-développer de nouveaux logiciels intégrant profondément nos données, marketplaces et capacités de service, pour livrer l’avenir que recherche l’industrie,