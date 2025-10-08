TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

lancement de la solution Complete


SAP Concur et Amex GBT s’allient pour lancer la solution Complete et annonce que Concur Expense s’intégrera également à Amex GBT Egencia.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

SAP Concur a annoncé une alliance stratégique avec American Express Global Business Travel (Amex GBT) et le lancement de Complete by SAP Concur and Amex GBT.

Complete est "une solution nouvelle génération co-développée et reposant sur l’intelligence artificielle" qui "a pour objectif de combiner réservation, services, paiements et gestion des dépenses au sein d’une expérience unique" indique un communiqué de presse.

D’ici la fin du mois, les clients communs auront accès à Complete annonce les deux partenaires.

Concur Expense s’intégrera "prochainement" également à Amex GBT Egencia. Les deux entreprises alloueront "des financements et des ressources de développement pour créer des innovations conjointes au service de leurs clients communs".

Amex GBT et SAP Concur : "un partenariat audacieux"

"Cette alliance stratégique incarne l’avenir de la gestion des voyages et des dépenses. En unissant la technologie et l’expertise mondiale de SAP Concur avec le marketplace, les logiciels et les services incomparables d’Amex GBT, ainsi que nos capacités communes en IA, nous proposons une solution unifiée qui rend les voyages d’affaires non seulement plus simples, mais aussi plus intelligents et plus impactants pour les organisations du monde entier," a déclaré Fred Fredericks, General Manager et Chief Product Officer, SAP Concur.

"Ce partenariat audacieux avec SAP Concur réinvente la manière dont les solutions de gestion des voyages et des dépenses peuvent apporter une valeur inédite à nos clients et à leurs voyageurs à l’ère de l’IA. Notre collaboration unique nous permet de co-développer de nouveaux logiciels intégrant profondément nos données, marketplaces et capacités de service, pour livrer l’avenir que recherche l’industrie," a déclaré Evan Konwiser, Chief Product & Strategy Officer, Amex GBT.

Tags : amex gbt, SAP Concur
