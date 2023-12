Voyages d'affaires : vers une stabilisation des tarifs aériens

Selon le rapport Air Monitor 2024, les remises négociées par les entreprises risquent de subir des pressions, les compagnies aériennes continuant à donner la priorité au yield management.



Autre point à surveiller : l’adoption de la nouvelle capacité de distribution (NDC) pourrait avoir des répercussions sur les programmes de voyages d’affaires, car les stratégies de tarification des compagnies aériennes évoluent et deviennent de plus en plus dynamiques.



Le sujet du développement durable va devenir une priorité de plus en plus importante pour les entreprises et les voyageurs. Les indicateurs de durabilité dans le processus d’achat des billets d’avion vont devenir la règle.



Dans ce contexte, le report modal de l’avion vers le train sera privilégié lorsque le trajet le permettra.