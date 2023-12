Handicap : IBM premier client d'Amex GBT pour sa solution "d’accessibilité globale"

"solutions liées à l'accessibilité dans les expériences de réservation et de gestion des voyages".

Nous défendons les personnes ayant des aptitudes diverses et la valeur qu’elles apportent au milieu de travail. Cela fait partie intégrante de notre culture d’entreprise pour créer une main-d’œuvre plus diversifiée en favorisant l’inclusion et en préconisant l’équité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’IBM.



Le soutien d’Amex GBT nous aidera à renforcer nos engagements en matière d’EDI (équité, diversité et inclusion) et, surtout, à renforcer notre soutien aux employés ayant des aptitudes diverses lorsqu’ils voyagent pour affaires."

La plateforme de services comprend le bureau TRSA (Travelers Requiring Specialty Assistance), qui donne accès à une équipe spécialisée de conseillers en voyages formés pour comprendre et répondre aux besoins d’accessibilité.La solution ouvre également un canal pour les voyageurs en situation de handicap qui ont besoin d’aide pour réserver ou gérer leurs voyages.L'outil intégre également des Prashanth Kumar , directeur mondial des voyages et des frais d’IBM a précisé : "