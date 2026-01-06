Mondial Tourisme dévoile sa brochure été 2026 et renforce son offre clubs

Pour la saison estivale 2026, Mondial Tourisme commercialise 29 Mondi Club, dont quatre nouveaux établissements.



En Turquie, trois nouveautés rejoignent la marque. Le Mondi Club Grand Sky International 4*, situé en bord de mer à proximité de Kuşadası, propose 313 chambres, deux piscines extérieures, une plage privée, un centre de spa et des infrastructures sportives, en formule ultra tout inclus.



Le Mondi Club Sl La Perla 4*, entièrement rénové en 2024, compte 110 chambres et est positionné entre mer et montagnes, près de Kemer. Estampillé Mondi Club Relax, il est proposé en formule tout inclus.



Déjà présent dans la programmation du tour-opérateur, le Mondi Club Susesi Luxury Resort 5 luxe*, situé à Belek, intègre officiellement la marque Mondi Club à l’été 2026 avec les labels Relax et Supérieur. Cet établissement de 554 chambres dispose de nombreuses infrastructures, dont plusieurs piscines, un aquapark, un spa et une offre de restauration étendue.



En Égypte, Mondial Tourisme ouvre un deuxième Mondi Club sur la mer Rouge avec le Mondi Club Seven Seas Jolie Bay 5*, à Soma Bay. L’établissement compte 373 chambres et propose plusieurs piscines, une plage en accès direct, ainsi qu’un centre de spa et de fitness, en formule tout inclus.