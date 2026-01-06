TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Mondial Tourisme dévoile sa brochure été 2026 et renforce son offre clubs

32 Mondi Club répartis sur dix destinations


Mondial Tourisme lance sa brochure été 2026, actuellement en cours de diffusion dans les agences de voyages. Riche de 146 pages, elle met à l’honneur les Mondi Club et s’accompagne de nombreuses nouveautés, notamment en Turquie.


Rédigé par le Mardi 6 Janvier 2026

TAP Air Portugal
Mondial Tourisme lance la distribution de sa nouvelle brochure été 2026 auprès des agences de voyages.

Disponible en version papier et en ligne, cette édition de 146 pages met en avant les Mondi Club, concept maison du tour-opérateur, ainsi qu’une sélection d’établissements déjà plébiscités lors des saisons précédentes.

Plusieurs nouveautés viennent également enrichir la production, en particulier en Turquie.

L’ensemble de l’offre est accessible via l’espace professionnel de Mondial Tourisme.

29 Mondi Club proposés à l’été 2026, dont quatre nouveautés

Pour la saison estivale 2026, Mondial Tourisme commercialise 29 Mondi Club, dont quatre nouveaux établissements.

En Turquie, trois nouveautés rejoignent la marque. Le Mondi Club Grand Sky International 4*, situé en bord de mer à proximité de Kuşadası, propose 313 chambres, deux piscines extérieures, une plage privée, un centre de spa et des infrastructures sportives, en formule ultra tout inclus.

Le Mondi Club Sl La Perla 4*, entièrement rénové en 2024, compte 110 chambres et est positionné entre mer et montagnes, près de Kemer. Estampillé Mondi Club Relax, il est proposé en formule tout inclus.

Déjà présent dans la programmation du tour-opérateur, le Mondi Club Susesi Luxury Resort 5 luxe*, situé à Belek, intègre officiellement la marque Mondi Club à l’été 2026 avec les labels Relax et Supérieur. Cet établissement de 554 chambres dispose de nombreuses infrastructures, dont plusieurs piscines, un aquapark, un spa et une offre de restauration étendue.

En Égypte, Mondial Tourisme ouvre un deuxième Mondi Club sur la mer Rouge avec le Mondi Club Seven Seas Jolie Bay 5*, à Soma Bay. L’établissement compte 373 chambres et propose plusieurs piscines, une plage en accès direct, ainsi qu’un centre de spa et de fitness, en formule tout inclus.

Nouvelles adresses au Maroc et en Turquie

Parmi les autres nouveautés de la brochure été 2026, deux établissements font leur entrée à Marrakech. Le Barceló Palmeraie Oasis Resort 5*, situé dans la palmeraie à une quinzaine de kilomètres de la place Jemaa El Fna, propose 300 chambres, une grande piscine extérieure et un spa Nuxe. Les Jardins de la Koutoubia 5*, implanté au cœur de la médina, dispose de 108 chambres organisées autour d’une piscine centrale, d’un spa et de trois restaurants à la carte.

En Turquie, Mondial Tourisme enrichit également son offre hôtelière hors Mondi Club. Sur la côte égéenne, trois nouveaux établissements sont référencés : le Signature Blue Resort 5* à Kuşadası, le Labranda Lebedos Princess 4*, présenté comme un complexe éco-responsable près de Seferihisar, et le Paloma Family Club 4* à Bodrum, récemment rénové et orienté vers une clientèle familiale.

Sur la côte méditerranéenne, trois nouveaux hôtels complètent la programmation : le Side Moon Palace 5*, ouvert en 2024 à proximité de la cité antique de Side, le Crystal Deluxe Comfort Collection 5* à Kemer, et le Crystal Waterworld Aqua Collection 5* à Belek, vaste complexe familial doté de nombreuses infrastructures aquatiques.

Au total, Mondial Tourisme propose 32 Mondi Club, dont trois ouverts uniquement en hiver, répartis sur dix destinations : Tunisie, Turquie, Égypte, Maroc, îles grecques, Canaries, Baléares, République dominicaine, Thaïlande et Laponie finlandaise et suédoise.


Tags : ete, mondial tourisme
Legends and Paradise
