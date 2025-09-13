France : quelles régions ont tiré leur épingle du jeu cet été ?

Un été 2025 dynamique malgré la chaleur et l’absence des JO

Entre dynamisme de la restauration, succès des marchés de plein air et vitalité des loisirs culturels, l’été 2025 a offert aux commerçants français une croissance soutenue. Malgré l’absence d’événements majeurs et un contexte météorologique contrasté, plusieurs villes et régions, notamment dans l’Ouest, se sont démarquées.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 15 Septembre 2025

Lu 231 fois