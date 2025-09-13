TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
France : quelles régions ont tiré leur épingle du jeu cet été ?

Un été 2025 dynamique malgré la chaleur et l’absence des JO


Entre dynamisme de la restauration, succès des marchés de plein air et vitalité des loisirs culturels, l’été 2025 a offert aux commerçants français une croissance soutenue. Malgré l’absence d’événements majeurs et un contexte météorologique contrasté, plusieurs villes et régions, notamment dans l’Ouest, se sont démarquées.


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

L’été 2025 a offert aux commerçants français une croissance soutenue - Depositphotos @tomwang
Malgré l’absence des Jeux Olympiques et plusieurs épisodes de fortes chaleurs, l’été 2025 a été porteur pour les commerçants français.

Entre le 1er juillet et le 25 août, l’activité des TPE et PME a progressé de +35,1%, tandis que le volume d’affaires a augmenté de +27,3% par rapport à la même période en 2024, selon une analyse de SumUp.

Les cafés et restaurants ont confirmé leur rôle moteur avec une hausse de +31,4% du volume d’affaires et +45,8% de l’activité.

Les marchés en plein air ont poursuivi leur progression (+32,8% du volume d’affaires ; +39,2% d’activité), traduisant un intérêt croissant pour les expériences locales et conviviales.

Les loisirs culturels comme les concerts, le cinéma et la musique, affichent également de bons résultats (+37,3% du volume d’affaires ; +38,8% d’activité).

Une clientèle majoritairement française

Certaines villes se distinguent par des croissances marquées comme Bordeaux (+30,1% du volume d’affaires ; +47,5% d’activité), Montpellier (+37,4% ; +49,9%) et Nice (+28,8% ; +46,7%).

À l’échelle régionale, la Bretagne (+35,9% ; +42,3%), la Nouvelle-Aquitaine (+31,7% ; +36,1%) et la Normandie (+30,6% ; +38,4%) composent le podium des territoires les plus dynamiques.

Près de 90% des transactions estivales proviennent de clients français.

Côté international, la fréquentation progresse légèrement, avec une hausse notable des visiteurs canadiens (+18,9%), portugais (+13,1%) et polonais (+10,6%), aux côtés des clientèles américaines et britanniques plus habituelles.

Selon SumUp, ces performances traduisent "une répartition plus équilibrée du tourisme estival", portée par des régions de l’Ouest et du Nord plus préservées des fortes chaleurs, ainsi que par l’essor de la consommation locale.

Les commerçants disposent ainsi de nouvelles opportunités pour fidéliser leur clientèle et adapter leur offre.

Lire aussi : Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français


