France : quelles régions ont tiré leur épingle du jeu cet été ?

Malgré l’absence des Jeux Olympiques et plusieurs épisodes de fortes chaleurs, l’été 2025 a été porteur pour les commerçants français.
Entre le 1er juillet et le 25 août, l’activité des TPE et PME a progressé de +35,1%, tandis que le volume d’affaires a augmenté de +27,3% par rapport à la même période en 2024, selon une analyse de SumUp.
Les cafés et restaurants ont confirmé leur rôle moteur avec une hausse de +31,4% du volume d’affaires et +45,8% de l’activité.
Les marchés en plein air ont poursuivi leur progression (+32,8% du volume d’affaires ; +39,2% d’activité), traduisant un intérêt croissant pour les expériences locales et conviviales.
Les loisirs culturels comme les concerts, le cinéma et la musique, affichent également de bons résultats (+37,3% du volume d’affaires ; +38,8% d’activité).
Entre le 1er juillet et le 25 août, l’activité des TPE et PME a progressé de +35,1%, tandis que le volume d’affaires a augmenté de +27,3% par rapport à la même période en 2024, selon une analyse de SumUp.
Les cafés et restaurants ont confirmé leur rôle moteur avec une hausse de +31,4% du volume d’affaires et +45,8% de l’activité.
Les marchés en plein air ont poursuivi leur progression (+32,8% du volume d’affaires ; +39,2% d’activité), traduisant un intérêt croissant pour les expériences locales et conviviales.
Les loisirs culturels comme les concerts, le cinéma et la musique, affichent également de bons résultats (+37,3% du volume d’affaires ; +38,8% d’activité).
Une clientèle majoritairement française
Autres articles
-
Après un été dynamique, Odalys Vacances donne le coup d'envoi de l'hiver 2025-2026
-
L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute
-
Didier Arino : "Une saison été contrastée et malgré tout plutôt décevante" [ABO]
-
Les Français prolongent l’été jusqu’en septembre
-
Côte d’Azur France : quelles perspectives pour cet été ?
Certaines villes se distinguent par des croissances marquées comme Bordeaux (+30,1% du volume d’affaires ; +47,5% d’activité), Montpellier (+37,4% ; +49,9%) et Nice (+28,8% ; +46,7%).
À l’échelle régionale, la Bretagne (+35,9% ; +42,3%), la Nouvelle-Aquitaine (+31,7% ; +36,1%) et la Normandie (+30,6% ; +38,4%) composent le podium des territoires les plus dynamiques.
Près de 90% des transactions estivales proviennent de clients français.
Côté international, la fréquentation progresse légèrement, avec une hausse notable des visiteurs canadiens (+18,9%), portugais (+13,1%) et polonais (+10,6%), aux côtés des clientèles américaines et britanniques plus habituelles.
Selon SumUp, ces performances traduisent "une répartition plus équilibrée du tourisme estival", portée par des régions de l’Ouest et du Nord plus préservées des fortes chaleurs, ainsi que par l’essor de la consommation locale.
Les commerçants disposent ainsi de nouvelles opportunités pour fidéliser leur clientèle et adapter leur offre.
Lire aussi : Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
À l’échelle régionale, la Bretagne (+35,9% ; +42,3%), la Nouvelle-Aquitaine (+31,7% ; +36,1%) et la Normandie (+30,6% ; +38,4%) composent le podium des territoires les plus dynamiques.
Près de 90% des transactions estivales proviennent de clients français.
Côté international, la fréquentation progresse légèrement, avec une hausse notable des visiteurs canadiens (+18,9%), portugais (+13,1%) et polonais (+10,6%), aux côtés des clientèles américaines et britanniques plus habituelles.
Selon SumUp, ces performances traduisent "une répartition plus équilibrée du tourisme estival", portée par des régions de l’Ouest et du Nord plus préservées des fortes chaleurs, ainsi que par l’essor de la consommation locale.
Les commerçants disposent ainsi de nouvelles opportunités pour fidéliser leur clientèle et adapter leur offre.
Lire aussi : Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille