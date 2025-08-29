Didier Arino : "Une saison été contrastée et malgré tout plutôt décevante" [ABO]

TourMaG - Les voyants étaient plutôt au vert en avant saison ?



Didier Arino : Si je devais résumer, je dirais que c’est malgré tout un été plutôt décevant.



En effet, toutes les conditions étaient réunies : nous avons eu une belle météo, pas d’élections, pas de Jeux Olympiques, pas de vacances scolaires démarrant tardivement…



Et pourtant, globalement, la saison n’a rien de fantastique.



TourMaG - Certains territoires ont tout de même tiré leur épingle du jeu, la Côte d’Azur par exemple ?



Didier Arino : Oui, les zones positionnées sur les clientèles étrangères s’en sortent plutôt bien, notamment la Côte d’Azur.



Tous les hébergeurs de la Côte d’Azur ont oscillé entre 85 % et 92 % de taux d’occupation selon les semaines. La Côte d’Azur fait clairement partie des grands gagnants.



TourMaG - Une saison d'été décevante mais qui ne sera pas forcément en baisse ?



Didier Arino : Dans les hébergements marchands, il n’y aura pas de baisse sur l’ensemble de la saison par rapport à 2024. Le printemps a été bon, le mois de juin très bon, en revanche le mois de juillet a été décevant.



Attention également aux comparaisons avec l’année précédente. Certaines destinations progressent en juillet, mais ce n’est pas pour autant que l’on peut parler d’une grande saison touristique. Les comparaisons avec 2024 ne sont donc pas toujours pertinentes.