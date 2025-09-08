Après un été dynamique, Odalys Vacances donne le coup d'envoi de l'hiver 2025-2026

Cet été, nous enregistrons une belle progression du chiffre d’affaires dans l’ensemble de nos 135 résidences et hôtels en France, avec des performances particulièrement fortes sur le littoral, où nos nouvelles adresses à Mimizan, Giens et Royan ont affiché complet en août,

Nous observons également une hausse des réservations anticipées et un attrait croissant pour les courts séjours, un format plus souple qui répond aux attentes de vacanciers en quête de solutions accessibles et adaptées à leur budget.