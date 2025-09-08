Après un été dynamique, Odalys Vacances donne le coup d'envoi de l'hiver 2025-2026

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 10% et un taux d’occupation moyen de 85%, Odalys Vacances a connu un été 2025 particulièrement dynamique.
Cette performance s’inscrit dans la continuité d’un hiver réussi et illustre l’évolution des habitudes de voyage des Français : séjours plus courts, destinations tempérées plébiscitées, et réservations de plus en plus anticipées.
L’été 2025 s'est distingué par une fréquentation globale en hausse de 4 points par rapport à 2024.
Juillet a enregistré la plus forte croissance, avec +5 points pour les séjours à la mer et +6 points à la montagne.
L’arrière-saison confirme également son attractivité, avec un taux d’occupation en septembre en hausse de 3 points.
Météo et réservations anticipées
Si la chaleur et les épisodes de canicule ont influencé les comportements de réservation, entrainant une hausse des réservations de séjours en dernière minute, une partie des clients d'Odalys ont tout de même réservé leur séjour plus de quatre mois à l’avance, une tendance en hausse de 2 points par rapport à 2024.
Certaines destinations tempérées ont particulièrement profité de cette tendance à l'ultra dernière minute, la Bretagne, par exemple, a vu sa fréquentation bondir de 25% en juillet.
De même, les Alpes et les Pyrénées continuent de séduire, enregistrant respectivement +6 points en juillet et +5 points en août.
L’essor des courts séjours chez Odalys
Autre tendance marquante : le développement des séjours de moins d’une semaine, en forte progression cet été (+28% en juillet et +64% en août).
Ce format séduit une clientèle en quête de modularité et de budget maîtrisé, permettant de profiter pleinement de vacances adaptées aux contraintes personnelles et financières.
"Cet été, nous enregistrons une belle progression du chiffre d’affaires dans l’ensemble de nos 135 résidences et hôtels en France, avec des performances particulièrement fortes sur le littoral, où nos nouvelles adresses à Mimizan, Giens et Royan ont affiché complet en août, a commenté Johanna Ambil, directrice générale d’Odalys Vacances, dans un communiqué.
Nous observons également une hausse des réservations anticipées et un attrait croissant pour les courts séjours, un format plus souple qui répond aux attentes de vacanciers en quête de solutions accessibles et adaptées à leur budget."
Coup d'envoi de la saison hiver !
A peine le temps de faire le bilan qu'Odalys Vacances vient de dévoiler son catalogue Hiver-Printemps 2025-2026, qui regroupe plus de 210 adresses partout en France, dont 90 résidences, hôtels et chalets à la montagne.
Parmi elles, une nouvelle adresse d’exception : L’Écrin Blanc à La Rosière, dont l'ouverture est prévue le 20 décembre 2025.
"Ce complexe éco-responsable skis aux pieds associe une résidence 4* de 110 appartements et un hôtel 4* de 76 chambres, complétés par des prestations haut de gamme : piscine couverte chauffée, espace bien-être (sauna, hammam, cabines de soins), salle de fitness, local à ski", précise Odalys Vacances dans un communiqué.
Par ailleurs, sur le marché de la montagne, le Groupe prépare l'arrivée d'ici 2 ans, de sept nouvelles adresses à Vars, Les 2 Alpes, Les Orres, La Plagne 2000 et Risoul. Parmi elles, une résidence inédite dédiée exclusivement aux saisonniers, dont l’ouverture est prévue à La Rosière en juin 2026.
Enfin, à noter pour cette nouvelle saison, des offres en early booking, pour toute réservation effectuée avant le 30 septembre 2025, qui incluent le paiement en 3 ou 4 fois sans frais et les frais de dossier offerts.
