L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute

L’été 2025 des villages vacances entre fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute - Depositphotos @Wirestock
Après plusieurs étés marqués par des aléas économiques, météorologiques et géopolitiques, la saison estivale 2025 signe un bilan globalement positif pour les villages vacances et résidences de tourisme en France.
Portée par un retour affirmé de la clientèle étrangère, une fidélité renforcée des vacanciers français et une capacité d’adaptation face aux nouvelles habitudes de consommation, l’offre a su tirer son épingle du jeu.
Les réservations de dernière minute ont dopé les taux d’occupation, en particulier à partir de la mi-juillet, tandis que la montagne et la campagne ont profité de la canicule pour séduire davantage.
Si le littoral reste une valeur sûre, il enregistre toutefois des performances contrastées selon les zones.
Les acteurs du marché saluent une fréquentation soutenue et un panier moyen globalement stable, tout en anticipant des enjeux importants pour les prochaines saisons, de la transition écologique à l’accessibilité tarifaire.
Portée par un retour affirmé de la clientèle étrangère, une fidélité renforcée des vacanciers français et une capacité d’adaptation face aux nouvelles habitudes de consommation, l’offre a su tirer son épingle du jeu.
Les réservations de dernière minute ont dopé les taux d’occupation, en particulier à partir de la mi-juillet, tandis que la montagne et la campagne ont profité de la canicule pour séduire davantage.
Si le littoral reste une valeur sûre, il enregistre toutefois des performances contrastées selon les zones.
Les acteurs du marché saluent une fréquentation soutenue et un panier moyen globalement stable, tout en anticipant des enjeux importants pour les prochaines saisons, de la transition écologique à l’accessibilité tarifaire.
FNRT, un marché en progression et des disparités régionales
Selon la Fédération Nationale des Résidences de Tourisme, des Appart’hôtels et des Villages de Vacances (FNRT), l’été 2025 se distingue par une progression notable de la fréquentation, avec un taux d’occupation moyen national atteignant 52,2 %, soit +2,5 points par rapport à 2024.
Ce dynamisme repose en grande partie sur l’explosion des réservations de dernière minute, qui ont apporté jusqu’à 7 points supplémentaires à partir de la mi-juillet.
Le pic de fréquentation a été atteint autour du 15 août, avec près de 90 % d’occupation. Les performances régionales montrent une campagne particulièrement attractive (82 % d’occupation en moyenne, records en Bretagne et en Normandie), une montagne dopée par la canicule (+16 points en août) et un littoral contrasté, en léger recul sur la Méditerranée mais stable sur la Manche et l’Atlantique.
L’offre urbaine a progressé en juillet mais reculé en août, à l’exception de destinations comme Paris, Strasbourg et Bordeaux. Du côté des clientèles, si les Français restent majoritaires, le retour des Européens, Britanniques, Belges et Néerlandais en tête, est confirmé.
Le profil type reste familial, mais l’on observe une montée en puissance des jeunes actifs, séduits par des séjours courts et flexibles. La FNRT souligne que, dans un contexte économique tendu, la formule « prêt-à-vivre » des résidences de tourisme continue de séduire, grâce à son rapport qualité-prix et à la diversité des destinations proposées.
"La saison estivale 2025 confirme la résilience et la capacité d’adaptation des résidences de tourisme et Appart’hôtels. Avec une progression de 2,5 points du taux d’occupation par rapport à 2024, le secteur retrouve un haut niveau de performance, porté par la diversité des clientèles et la complémentarité des territoires" exprime la fédération.
Ce dynamisme repose en grande partie sur l’explosion des réservations de dernière minute, qui ont apporté jusqu’à 7 points supplémentaires à partir de la mi-juillet.
Le pic de fréquentation a été atteint autour du 15 août, avec près de 90 % d’occupation. Les performances régionales montrent une campagne particulièrement attractive (82 % d’occupation en moyenne, records en Bretagne et en Normandie), une montagne dopée par la canicule (+16 points en août) et un littoral contrasté, en léger recul sur la Méditerranée mais stable sur la Manche et l’Atlantique.
L’offre urbaine a progressé en juillet mais reculé en août, à l’exception de destinations comme Paris, Strasbourg et Bordeaux. Du côté des clientèles, si les Français restent majoritaires, le retour des Européens, Britanniques, Belges et Néerlandais en tête, est confirmé.
Le profil type reste familial, mais l’on observe une montée en puissance des jeunes actifs, séduits par des séjours courts et flexibles. La FNRT souligne que, dans un contexte économique tendu, la formule « prêt-à-vivre » des résidences de tourisme continue de séduire, grâce à son rapport qualité-prix et à la diversité des destinations proposées.
"La saison estivale 2025 confirme la résilience et la capacité d’adaptation des résidences de tourisme et Appart’hôtels. Avec une progression de 2,5 points du taux d’occupation par rapport à 2024, le secteur retrouve un haut niveau de performance, porté par la diversité des clientèles et la complémentarité des territoires" exprime la fédération.
Des performances solides et un engouement pour la montagne
Du côté des opérateurs, les résultats confirment la bonne tenue de l’été, Belambra affiche un bilan estival très positif avec un chiffre d’affaires en hausse de 3 % sur juillet-août et plus de 163 300 vacanciers accueillis, dont 36 % d’enfants.
La montagne a particulièrement performé avec un taux d’occupation atteignant 91 % en août, tandis que la fidélité client progresse de plus de 10 points par rapport à 2024. "Nos clients ne viennent pas seulement passer des vacances, ils viennent vivre l’expérience Belambra, et y reviennent avec plaisir", souligne Alexis Gardy, président de Belambra Clubs.
Même tendance chez Villages Clubs du Soleil, qui enregistre une hausse de 3 % de son chiffre d’affaires et un bond de 15 % de fréquentation en montagne, soit près de 22 500 vacanciers contre 19 500 l’an dernier.
Le taux d’occupation en altitude grimpe ainsi à 77 % (+4,5 points), porté par la recherche de fraîcheur en période de canicule. "Face aux fortes chaleurs, nos clients ont recherché l’espace, la fraîcheur et le grand air, et nous avons su répondre à cette attente", commente Jérôme Pasquet, Président du Directoire du Groupe Villages Clubs du Soleil et Vacancéole.
La montagne a particulièrement performé avec un taux d’occupation atteignant 91 % en août, tandis que la fidélité client progresse de plus de 10 points par rapport à 2024. "Nos clients ne viennent pas seulement passer des vacances, ils viennent vivre l’expérience Belambra, et y reviennent avec plaisir", souligne Alexis Gardy, président de Belambra Clubs.
Même tendance chez Villages Clubs du Soleil, qui enregistre une hausse de 3 % de son chiffre d’affaires et un bond de 15 % de fréquentation en montagne, soit près de 22 500 vacanciers contre 19 500 l’an dernier.
Le taux d’occupation en altitude grimpe ainsi à 77 % (+4,5 points), porté par la recherche de fraîcheur en période de canicule. "Face aux fortes chaleurs, nos clients ont recherché l’espace, la fraîcheur et le grand air, et nous avons su répondre à cette attente", commente Jérôme Pasquet, Président du Directoire du Groupe Villages Clubs du Soleil et Vacancéole.
Diversification de l’offre et maîtrise budgétaire
Chez VVF, la saison est plus contrastée, la fréquentation recule de 2 % mais le chiffre d’affaires progresse grâce à un mois de juillet performant (+5 %) et des prix stables. La clientèle, quasi exclusivement française et familiale, privilégie de plus en plus la demi-pension (+10 %) et la location (+5 %), au détriment de la pension complète (-6 %).
Stéphane Le Bihan, directeur général, insiste sur l’importance de "la recherche des meilleurs prix et de la maîtrise budgétaire" pour comprendre les choix des vacanciers cet été.
Du côté des grands groupes multi-marques, Pierre & Vacances maintient un taux d’occupation stable à 85 %, avec une progression à la montagne (+2 points) et une mer toujours plébiscitée (91 %). Center Parcs atteint 90 % d’occupation des cottages contre 85 % l’an dernier, avec des séjours plus courts (4,6 nuits en moyenne) mais un panier moyen stable (297 € par nuit pour 4 personnes).
Enfin, maeva.com enregistre +15 % de réservations, dont 72 % en camping (+3 points) et 31 % en résidences écolabellisées (+3 points). La clientèle étrangère y progresse fortement (+5 points), notamment en provenance des Pays-Bas et de la Belgique.
Stéphane Le Bihan, directeur général, insiste sur l’importance de "la recherche des meilleurs prix et de la maîtrise budgétaire" pour comprendre les choix des vacanciers cet été.
Du côté des grands groupes multi-marques, Pierre & Vacances maintient un taux d’occupation stable à 85 %, avec une progression à la montagne (+2 points) et une mer toujours plébiscitée (91 %). Center Parcs atteint 90 % d’occupation des cottages contre 85 % l’an dernier, avec des séjours plus courts (4,6 nuits en moyenne) mais un panier moyen stable (297 € par nuit pour 4 personnes).
Enfin, maeva.com enregistre +15 % de réservations, dont 72 % en camping (+3 points) et 31 % en résidences écolabellisées (+3 points). La clientèle étrangère y progresse fortement (+5 points), notamment en provenance des Pays-Bas et de la Belgique.
Perspectives pour les villages vacances
L’arrière-saison s’annonce encourageante, notamment à la campagne où 50 % des hébergements sont déjà réservés pour septembre. Les tendances pour 2026 confirment l’attrait pour la flexibilité, les séjours courts et la recherche de fraîcheur.
La transition écologique, la fidélisation des équipes et l’accessibilité tarifaire resteront des enjeux majeurs pour un secteur qui, malgré les incertitudes, continue de démontrer sa résilience et sa capacité à séduire des clientèles variées.
La transition écologique, la fidélisation des équipes et l’accessibilité tarifaire resteront des enjeux majeurs pour un secteur qui, malgré les incertitudes, continue de démontrer sa résilience et sa capacité à séduire des clientèles variées.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille