Le groupe RATP cède ses activités de bus touristiques à Londres et Bath (Tootbus UK) à First Bus - DepositPhotos.com, jovannig
RATP Dev, filiale du groupe RATP, annonce la finalisation de la cession de l’intégralité de ses activités de bus touristiques (connues sous la marque Tootbus UK) à Londres et Bath, ainsi que les 190 collaborateurs, à First Bus Holding Ltd, filiale de FirstGroup plc, ce jeudi 11 décembre 2025.
"FirstGroup plc est l’un des principaux opérateurs de transport au Royaume-Uni, avec une forte présence dans le bus et le ferroviaire. Sa filiale, First Bus, est un acteur majeur des réseaux de bus locaux à travers le pays, y compris à Londres, à la suite de l’acquisition plus tôt cette année des activités de bus londoniens de RATP Dev", précise le groupe RATP dans un communiqué.
L’activité opérée sous la marque Tootbus pendant 12 mois
Cette acquisition permet à First Bus de faire son entrée sur le marché du tourisme urbain, avec une flotte majoritairement composée de bus électriques ou fonctionnant avec des carburants propres.
"Afin d’assurer une continuité de service pour les employés, les partenaires et les clients, RATP Dev et First Bus ont signé un accord de services transitoires (TSA).
Pendant cette période de 12 mois, l’activité continuera à opérer sous la marque Tootbus, soutenue par les équipes locales existantes, tout en passant progressivement sous la direction de First Bus", ajoute le Groupe.
