TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Quand l’IA grippe le recrutement : du "Big Freeze" américain à la tentation française [ABO]

La chronique de Nathalie Ramond (Prêt-à-Recruter)


Aux Etats-Unis, le marché de l’emploi traverse un "Big Freeze" marqué par une chute historique des embauches et une automatisation massive du recrutement. Si la France n’en est pas encore au niveau américain, la montée en puissance de l’IA interroge déjà sur l’avenir des connexions humaines dans le recrutement.


Rédigé par Nathalie RAMOND le Jeudi 11 Décembre 2025

Pour l’instant, l’usage de l'IA dans les recrutements reste perçu comme un soutien utile, un moyen de gagner du temps et de mieux se présenter. Mais les signaux faibles s’accumulent... - Depositphotos.com, BiancoBlue
Pour l’instant, l’usage de l'IA dans les recrutements reste perçu comme un soutien utile, un moyen de gagner du temps et de mieux se présenter. Mais les signaux faibles s’accumulent... - Depositphotos.com, BiancoBlue
Aerticket
Un étrange paradoxe secoue le marché de l’emploi.

Les profits des entreprises se maintiennent à un niveau élevé, mais il n’a jamais semblé aussi difficile de trouver un nouvel emploi.

Aux États-Unis, on parle déjà de "Big Freeze", un gel du marché du travail qui dure depuis plusieurs mois.

Le taux d’embauche y est tombé à son plus bas niveau depuis la Grande Dépression, et les témoignages se multiplient : jeunes diplômés envoyant des centaines de candidatures sans le moindre retour, professionnels expérimentés confrontés à un silence radio glaçant.

Derrière ce gel conjoncturel se cache un autre phénomène, plus structurel : l’automatisation massive du recrutement et de la recherche d’emploi par l’intelligence artificielle.

Face à des centaines, parfois des milliers de candidatures pour un même poste, les entreprises américaines se sont tournées vers l’IA.

C’est elle désormais qui rédige les offres d’emploi, trie des CV, programme des entretiens, et va même jusqu’à mener des entretiens vidéo automatisés, où un avatar analyse les mots et le ton du candidat.


Quand le recours à l'IA crée un engrenage des candidatures

Les demandeurs d’emploi, de leur côté, n’ont pas tardé à répondre à cette automatisation en générant, à l’aide de ChatGPT et d’autres outils, des CV, des lettres de motivation en série et ils multiplient les candidatures.

Ce jeu de miroirs crée un cercle vicieux. Plus les candidats automatisent leurs démarches, plus les recruteurs reçoivent de dossiers standardisés et indistincts. Plus les recruteurs se retrouvent noyés, plus ils s’appuient sur des filtres algorithmiques drastiques.

Moins les candidats obtiennent de réponses, plus ils postulent, encore, espérant qu’à force de volume, l’un de leurs dossiers passera le filtre. Le résultat est un engrenage où les candidatures s’accumulent à l’infini sans augmenter les chances de rencontre réelle.

A lire aussi : Tourisme : 5 clés pour attirer la génération Z sur le marché de l’emploi

IA et recrutement : la France est-elle en train de suivre le même chemin que les Etats-Unis ?

La comparaison avec Tinder est souvent faite et ne semble pas exagérée.

Comme les applications de rencontres, les plateformes d’emploi donnent l’illusion d’une abondance infinie de profils et d’opportunités.

Mais cette abondance masque une pauvreté de connexions réelles. Sur Tinder, on parle déjà d'une lassitude face à des interactions vides et sans suite.

Dans le recrutement, c’est la même logique : des candidatures qui disparaissent dans un trou noir numérique, des profils talentueux écartés par un algorithme, et des entreprises incapables d’identifier les rares pépites noyées dans une masse uniforme.

La question se pose alors : la France est-elle en train de suivre le même chemin ? Les chiffres récents montrent une adoption rapide de l’IA dans les pratiques de recrutement.

En 2024, 79% des recruteurs utilisaient déjà des outils d’IA générative, contre seulement 38,5% un an plus tôt (source HelloWork Group).

Côté candidats, 43% déclarent avoir recours à l’IA pour améliorer leur CV, rédiger des lettres de motivation ou préparer leurs entretiens (source Le Monde Informatique).

Le recrutement pourrait se déshumaniser davantage

Pour l’instant, l’usage reste perçu comme un soutien utile, un moyen de gagner du temps et de mieux se présenter.

Mais les signaux faibles s’accumulent : témoignages de candidatures envoyées dans le vide, sentiment croissant de "ghosting" et inquiétudes sur la déshumanisation du processus ou sur les biais introduits par les algorithmes (source BFM TV, Euronews).

La France n’en est pas encore au stade des entretiens menés par avatars ou du cercle vicieux américain, mais la dynamique est amorcée.

Si la tendance se poursuit, les risques sont clairs. Le recrutement pourrait se déshumaniser davantage, en excluant des candidats atypiques ou brillants mais hors normes.

L’automatisation massive faciliterait l’envoi de candidatures, mais au prix d’une inflation qui dilue la valeur des dossiers réellement ciblés. Côté candidats, l’impression que personne ne lit leurs efforts pourrait miner la motivation et rallonger la durée de recherche d’emploi.

A lire aussi : Lead Magnet : comment "aimanter" les bons candidats en 2025

Faut-il revenir aux fondamentaux ?

Face à ce constat, un conseil revient avec insistance : revenir aux fondamentaux.

Réseauter comme avant, prendre un café avec un recruteur, participer à un événement, solliciter ses anciens collègues ou ses proches.

Ironie de l’histoire : alors que la technologie promettait d’apporter fluidité et efficacité, c’est le contact humain qui reste la clé pour débloquer les situations.

Le réseau, la cooptation et la relation personnelle reprennent de la valeur. Mais ce retour au relationnel n’est pas sans ambiguïtés : il peut renforcer le népotisme et le favoritisme, ces règles sociales anciennes qui n’avaient jamais totalement disparu.

L'IA ne remplacera jamais une rencontre humaine

Autres articles
En cette fin d'année 2025, le problème n’est pas tant la technologie que la manière dont on l’utilise.

L’IA peut aider à fluidifier les processus et à repérer des correspondances pertinentes, mais elle ne remplacera jamais une rencontre humaine.

Le danger serait de transformer le marché de l’emploi en un gigantesque Tinder du recrutement, où l’abondance apparente cache une pauvreté réelle des connexions.

Le défi est donc de mieux utiliser l’IA sans perdre de vue l’essentiel : ce n’est pas dans un tri algorithmique qu’on détecte les talents, mais dans la nuance d’un parcours et la richesse d’un échange.

Finalement, l’IA peut être un formidable allié si elle est utilisée avec discernement. Mais face au risque de déshumanisation, le recrutement a plus que jamais besoin de stratégie, de clarté et de relations authentiques.

Quand l’IA grippe le recrutement : du "Big Freeze" américain à la tentation française [ABO]
Nathalie Ramond est la fondatrice de Prêt-à-Recruter, basée en région parisienne.

Prêt-à-recruter qui couvre l’ensemble du territoire national est une entreprise d’accompagnement RH, de conseil en recrutement et coaching de carrière, pour tous secteurs d’activité avec une expertise reconnue pour le tourisme.

Ex-DRH au sein de groupes français et internationaux du tourisme, Nathalie Ramond intervient également en qualité de formatrice dans différents établissements supérieurs spécialisés en ressources humaines/recrutement (Randstad, IEF2I, EDA-RH, Igensia, Inseec…).

Lu 273 fois

Tags : ramond
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Quand l’IA grippe le recrutement : du "Big Freeze" américain à la tentation française [ABO]

Quand l’IA grippe le recrutement : du "Big Freeze" américain à la tentation française [ABO]

Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil

Google à la mode IA : quelle vie sans clic ni audience ? [ABO] Google à la mode IA : quelle vie sans clic ni audience ? [ABO]

L'Arabie Saoudite, futur centre de gravité pour le trafic aérien au Moyen-Orient ? L'Arabie Saoudite, futur centre de gravité pour le trafic aérien au Moyen-Orient ?

Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO] De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]

La Guyane : un passé et un avenir touristique ? La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

International : les casinos, entre crise et rebond International : les casinos, entre crise et rebond

Dernière heure

Quand l’IA grippe le recrutement : du "Big Freeze" américain à la tentation française [ABO]

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"

Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
AirMaG

AirMaG

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !
Transport

Transport

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)

Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027
HotelMaG

Hébergement

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias