La comparaison avec Tinder est souvent faite et ne semble pas exagérée.



Comme les applications de rencontres, les plateformes d’emploi donnent l’illusion d’une abondance infinie de profils et d’opportunités.



Mais cette abondance masque une pauvreté de connexions réelles. Sur Tinder, on parle déjà d'une lassitude face à des interactions vides et sans suite.



Dans le recrutement, c’est la même logique : des candidatures qui disparaissent dans un trou noir numérique, des profils talentueux écartés par un algorithme, et des entreprises incapables d’identifier les rares pépites noyées dans une masse uniforme.



La question se pose alors : la France est-elle en train de suivre le même chemin ? Les chiffres récents montrent une adoption rapide de l’IA dans les pratiques de recrutement.



En 2024, 79% des recruteurs utilisaient déjà des outils d’IA générative, contre seulement 38,5% un an plus tôt (source HelloWork Group).



Côté candidats, 43% déclarent avoir recours à l’IA pour améliorer leur CV, rédiger des lettres de motivation ou préparer leurs entretiens (source Le Monde Informatique).