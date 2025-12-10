TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Ce n'est pas la première fois que Ryanair réduit son programme à cause des taxes jugées "excessives"


Face au doublement de la taxe aéroportuaire belge et à un projet de surtaxe locale à Charleroi, Ryanair annonce une réduction massive de son activité dans le pays : un million de sièges supprimés, cinq avions retirés et vingt liaisons coupées dès l’hiver 2026/27.


Rédigé par le Mercredi 10 Décembre 2025

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair coupe dans le vif ! Photo Ryanair
Taxe aérienne en Belgique : Ryanair coupe dans le vif ! Photo Ryanair
Aerticket
Ryanair coupe dans le vif en Belgique.

La compagnie réagit à la décision du gouvernement belge de doubler la taxe aéroportuaire, la portant à 10 € par passager au départ à partir de 2027.

Et ce n'est pas tout, la municipalité de Charleroi a le projet d'instaurer une taxe de 3 € par passager au départ dès l'année prochaine.

C'en est trop pour Ryanair qui a annoncé la suppression d'un million de sièges (-22 %), de cinq avions basés en Belgique et de 20 liaisons sur son programme hivernal 2026/27 au départ de Bruxelles.

Ryanair "exhorte" le gouvernement belge à supprimer cette taxe

Autres articles
Ces décisions rendent "la Belgique totalement non compétitive par rapport à d'autres marchés européens comme la Suède, la Hongrie, l'Italie et la Slovaquie, où les gouvernements suppriment les taxes aéroportuaires pour stimuler le trafic, le tourisme et l'emploi. Même l'Allemagne a désormais reconnu l'inefficacité des taxes aéroportuaires et a revu sa décision d'augmenter ces dernières." fait savoir la compagnie low cost dans un communiqué de presse.

Ryanair "exhorte" le Premier ministre De Wever et son gouvernement à supprimer cette taxe. La compagnie a écrit aux autorités compétentes pour faire annuler cette décision.

Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair, a déclaré : "Le gouvernement De Wever a décidé, de façon surprenante, d'augmenter de nouveau la taxe aérienne belge, déjà exorbitante, de 100 % à compter de janvier 2027, après une hausse de 150 % en juillet dernier. Ces augmentations répétées (...) rendent la Belgique totalement non compétitive par rapport à de nombreux autres pays de l'UE."

Selon lui, si Charleroi maintient son projet de nouvelles taxes locales, "ces réductions s'accentueront".

Ce n'est pas la première fois que Ryanair réagit vivement aux projets de taxe. La low cost avait annoncé lors du projet de hausse de la TSBA qu'elle fermerait ses activités dans 10 aéroports français !

Ryanair a réduit sa capacité en France pour l’hiver 2025 de 13 %, entraînant la perte de 750 000 sièges, 25 lignes et la fermeture des aéroports de Bergerac, Brive et Strasbourg.

Mi-octobre, la compagnie aérienne irlandaise a annoncé une réduction de capacité de plus de 800.000 sièges dès cet hiver outre-Rhin et la suspension de 24 liaisons dans 9 aéroports allemands, dont Berlin. En cause là aussi : l'augmentation jugée "excessive" de la taxe aérienne.

Fin octobre, Ryanair a aussi décidé de supprimer 2 appareils supplémentaires sur sa base de Vienne en Autriche pour l'été 2026 en raison de la taxe aéronautique "excessive" et aux redevances aéroportuaires "élevées".

Lu 150 fois

Tags : ryanair
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 10 Décembre 2025 - 12:35 Air France-KLM : "Copenhague doit devenir le 3e hub" du groupe avec SAS

Mercredi 10 Décembre 2025 - 11:32 Qatar Airways nomme Hamad Ali Al-Khater en tant que nouveau CEO

Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B
La plateforme professionnelle d'Air Caraïbes s'impose comme un atout majeur pour les agents de...
Dernière heure

Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact

Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil

Certification B Corp : HomeExchange progresse !

JEAN-FRANCOIS SUHAS

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Canada : Club Med ouvrira un nouveau resort à Tremblant en 2028

Canada : Club Med ouvrira un nouveau resort à Tremblant en 2028
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
AirMaG

AirMaG

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !
Transport

Transport

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact

Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027
HotelMaG

Hébergement

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

A Room for Tomorrow : un serious game qui projette les hôteliers en 2050

A Room for Tomorrow : un serious game qui projette les hôteliers en 2050
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias