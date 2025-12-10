Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Ryanair coupe dans le vif en Belgique.
La compagnie réagit à la décision du gouvernement belge de doubler la taxe aéroportuaire, la portant à 10 € par passager au départ à partir de 2027.
Et ce n'est pas tout, la municipalité de Charleroi a le projet d'instaurer une taxe de 3 € par passager au départ dès l'année prochaine.
C'en est trop pour Ryanair qui a annoncé la suppression d'un million de sièges (-22 %), de cinq avions basés en Belgique et de 20 liaisons sur son programme hivernal 2026/27 au départ de Bruxelles.
Ryanair "exhorte" le gouvernement belge à supprimer cette taxe
Ces décisions rendent "la Belgique totalement non compétitive par rapport à d'autres marchés européens comme la Suède, la Hongrie, l'Italie et la Slovaquie, où les gouvernements suppriment les taxes aéroportuaires pour stimuler le trafic, le tourisme et l'emploi. Même l'Allemagne a désormais reconnu l'inefficacité des taxes aéroportuaires et a revu sa décision d'augmenter ces dernières." fait savoir la compagnie low cost dans un communiqué de presse.
Ryanair "exhorte" le Premier ministre De Wever et son gouvernement à supprimer cette taxe. La compagnie a écrit aux autorités compétentes pour faire annuler cette décision.
Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair, a déclaré : "Le gouvernement De Wever a décidé, de façon surprenante, d'augmenter de nouveau la taxe aérienne belge, déjà exorbitante, de 100 % à compter de janvier 2027, après une hausse de 150 % en juillet dernier. Ces augmentations répétées (...) rendent la Belgique totalement non compétitive par rapport à de nombreux autres pays de l'UE."
Selon lui, si Charleroi maintient son projet de nouvelles taxes locales, "ces réductions s'accentueront".
Ce n'est pas la première fois que Ryanair réagit vivement aux projets de taxe. La low cost avait annoncé lors du projet de hausse de la TSBA qu'elle fermerait ses activités dans 10 aéroports français !
Ryanair a réduit sa capacité en France pour l’hiver 2025 de 13 %, entraînant la perte de 750 000 sièges, 25 lignes et la fermeture des aéroports de Bergerac, Brive et Strasbourg.
Mi-octobre, la compagnie aérienne irlandaise a annoncé une réduction de capacité de plus de 800.000 sièges dès cet hiver outre-Rhin et la suspension de 24 liaisons dans 9 aéroports allemands, dont Berlin. En cause là aussi : l'augmentation jugée "excessive" de la taxe aérienne.
Fin octobre, Ryanair a aussi décidé de supprimer 2 appareils supplémentaires sur sa base de Vienne en Autriche pour l'été 2026 en raison de la taxe aéronautique "excessive" et aux redevances aéroportuaires "élevées".
