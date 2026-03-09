TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Minor Hotels : Alexis Boudrand nommé directeur du développement pour la France

Il pilotera le développement du groupe hôtelier en Europe francophone ainsi qu'aux Pays-Bas


Minor Hotels annonce la nomination d’Alexis Boudrand au poste de directeur du développement pour la France, les Pays-Bas et plusieurs pays européens francophones. Il sera chargé de piloter l’expansion du groupe sur ces marchés.


Rédigé par le Mardi 10 Mars 2026 à 14:29

Alexis Boudrand a été nommé directeur du développement pour la France, les Pays-Bas et plusieurs pays européens francophones de Minor Hotels - Photo : Minor Hotels
Alexis Boudrand a été nommé directeur du développement pour la France, les Pays-Bas et plusieurs pays européens francophones de Minor Hotels - Photo : Minor Hotels
Minor Hotels a nommé Alexis Boudrand au poste de directeur du développement pour la France, les Pays-Bas et plusieurs pays européens francophones.

Il sera rattaché à Yuan Fang, Senior Vice President Development pour l’Europe et les Amériques.

Professionnel du secteur hôtelier et immobilier, Alexis Boudrand dispose de plus de vingt ans d’expérience dans les opérations, le conseil stratégique hôtelier, la valorisation d’actifs et le développement.

Il a débuté sa carrière chez Accor, notamment pour la marque Ibis à Paris, avant de rejoindre le conseil hôtelier.

Il a ensuite travaillé pendant dix ans au sein de JLL Hotels & Hospitality Group, avant d'occuper, plus récemment, le poste de Head of Advisory chez CBRE Hotels, où il dirigeait les activités de valorisation et de conseil hôtelier.

Une nomination pour accompagner le développement du groupe

Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de développer la présence du groupe sur ces marchés, avec une priorité donnée aux contrats de franchise et de management, tout en poursuivant certaines opportunités sous bail selon les marchés et les emplacements.

Le groupe indique également accompagner des propriétaires d’hôtels indépendants dans des projets de conversion, en leur donnant accès à ses systèmes de distribution, ses technologies et son programme de fidélité.

Minor Hotels compte aujourd’hui douze marques couvrant plusieurs segments du marché, dont iStay Hotels by NH, Colbert Collection et Minor Reserve Collection.

