Minor Hotels : un chiffre d'affaires en croissance au 1er trimestre 2025

Minor Hotels Europe & Americas a également poursuivi ses efforts de désendettement, réduisant sa dette financière nette deCette diminution a été rendue possible grâce aux produits des cessions d’actifs (84 M€), malgré un niveau d’investissement soutenu (43 M€). À fin mars, la liquidité du Groupe reste confortable avec, dont 255 millions en trésorerie. Fitch Ratings a salué cette solidité en relevant la perspective de la note de crédit de stable à positive, tout en maintenant la note à "BB-".Dans cette dynamique, le Groupe prévoit desenior arrivant à échéance en 2026 à partir du 2 juillet prochain. Ce remboursement sera financé par un nouveau prêt à terme de 200 millions d’euros (sur six ans) et par sa trésorerie disponible.Parallèlement, une nouvelle ligne de crédit renouvelable deviendra remplacer l’actuelle facilité ded’euros, renforçant ainsi la flexibilité financière de l’entreprise et allongeant le profil de maturité de sa dette au-delà de 2029.