Tourisme alpin : Minor Hotels lance son premier hôtel dans les Alpes italiennes

Le NH Collection Alagna Mirtillo Rosso . est situé dans la commune d’Alagna Valsesia. Ce nouvel établissement, qui fera partie des hôtels NH Collection après sa rénovation, promet une “expérience montagnarde haut de gamme”. Proche du téléphérique d’Alagna, il offre un accès direct au vaste domaine skiable de Monte Rosa, composé de, avec plus de 150 kilomètres de pistes entre le Piémont et la Vallée d’Aoste.L’hôtel proposeraet un centre de bien-être moderne, réparti en deux espaces distincts. Uneoffrira un spa de 300 m² avec piscine intérieure et extérieure, hammam, saunas et bain à remous. Une autre zone, de 400 m², sera, comprenant également des piscines intérieures et extérieures. Les clients pourront se détendre dans un, et profiter d’uneavec petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel.