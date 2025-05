NH Collection s’installe à Ibiza et Marbella

Premier établissement de la marque, le NH Collection Ibiza est situé dans le centre de la ville, à proximité immédiate de la vieille ville Dalt Vila, classée au, et des principales marinas. À dix minutes à pied de clubs renommés, il cible une clientèle en quête de séjours urbains de qualité, mêlantcomprend 38 chambres, signées Baranowitz & Kronenberg, dont certaines disposent de balcons donnant sur la marina. Le design intérieur, imaginé par le cabinet Ribas & Ribas, s’inspire de l’univers nautique avec l’usage de bois récupéré de yachts et de matériaux métalliques. L’ensemble confère à l’établissement une. Les clients peuvent profiter de services variés : piscine avec transats, espace fitness extérieur, massages en chambre, location de bateaux, et privatisation possible de certains espaces comme la terrasse ou la suite penthouse.sont intégrés à l’hôtel. SLVJ Ibiza met en avant la gastronomie japonaise contemporaine dans un cadre immersif. Le Rhino Bar, plus informel, propose un menu inspiré de SLVJ au bord de la piscine. Le restaurant Arrogante, ouvert 24h/24 à partir de juin, servira une carte de pizzas et plats de pâtes dans un esprit festif.