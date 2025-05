Mas Salagros lance Mas del Bosc, une nouvelle suite écoresponsable

Pour accompagner cette ouverture, le resort propose uncomposé notamment de visites du potager biologique, de séances de yoga et méditation en plein air, de balades en vélo électrique dans la nature environnante, ainsi que d’une offre gastronomique au, qui détient uneDes promenades nocturnes avec un botaniste et des dégustations mêlant vins et fleurs sont également au programme.L’établissement propose aussi des activités adaptées aux familles , avec un encadrement pour les enfants pendant les soirées de dîner.Le resort comprend également ungéré par AIRE Ancient Baths, où sont proposés bains thermaux et massages, dont un soin signature destiné aux couples.