European Camping Group rachète Alannia

European Camping Group (ECG) annonce une nouvelle étape dans son développement avec l’acquisition d’Alannia, principal opérateur espagnol de campings-resorts.Cette opération marque une avancée stratégique pour le groupe basé à Aix-en-Provence, qui renforce significativement sibérique.Fondé en 1997 par le Grupo Marjal, en partenariat avec le fonds, Alannia s’est imposé comme la référence espagnole de l’hôtellerie de plein air haut de gamme.Avec cinq établissements, dont trois récents sur la Costa Dorada, le réseau Alannia totalise près de 1 000 unités d’hébergement et 1 600 emplacements. Son positionnement premium, récompensé par de nombreux prix, repose sur une expérience client immersive et un haut niveau de service.L’ opération permet dans son portefeuille, désormais fort de plus dedans 13 pays européens. Les marques Alannia et Marjal rejoindront donc l’écosystème d’ECG, qui compte déjà des enseignes telles que Homair, Eurocamp ou Roan.