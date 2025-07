Tourisme : la France n’a jamais été le leader mondial, mais est-ce si grave ? [ABO]

Et certains pays nous dépassent. L'Espagne, par exemple, l'an dernier a performé, a augmenté de plus 8% là où en gros on stagnait

une opportunité formidable"

Nous comprenons que cette quête de la première place mondiale passera par l'attrait des visiteurs étrangers.Dans le même temps, sans toujours le nommer explicitement, durant le colloque, un pays a été pointé du doigt comme."Et Jean-Baptiste Lemoyne, présent à l’événement, de rappeler que nos voisins espagnols développent l’industrie touristique à tour de bras, tout en affichant un panier moyen quasiment deux fois plus élevé et des recettes nettement supérieures.L’ancien secrétaire d’État a aussi rappelé que la concurrence ne se situait pas seulement de l’autre côté des Pyrénées, mais aussi dans l’émergence de nouvelles destinations comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.Un pays où les habitants battent le pavé pour demander l’arrêt du tourisme, quand notre modèle semble un peu plus respectueux des populations.Un développement qui s’appuie de plus principalement sur… l’aérien. L’Espagne deviendra en 2025 le plus grand marché national d’Europe.La hausse de ses capacités est de 39 % sur les six dernières années. D’ailleurs, Franck Louvrier, le maire de La Baule et chargé du tourisme auprès de Régions de France, a lui affirmé, toujours à ce même colloque, qu’il serait bon de s’appuyer sur nos 450 aérodromes et aéroports, qui représentent "