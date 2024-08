Le modèle touristique espagnol atteint-il ses limites ?

Elles atteignaient désormais 9 565 millions d’euros en avril, une croissance de 13,1 % par rapport à avril 2023. Selon l’INE c’est la Catalogne qui reçoit le plus de touristes (21,3 %) soit 8 % de plus par rapport à 2023, suivie de près par l’Andalousie (15,4 % soit 4,4 % de plus qu’en 2023) et des Baléares (15,3 % soit 1,2 % de plus).

Ces derniers mois, ce sont les îles Canaries qui ont accueilli le plus de touristes (5,5 millions soit 11,4 % de plus par rapport à 2023), la Catalogne (5 millions soit 16,3 % de plus) et l’Andalousie (3,6 millions de personnes soit 13,5 % de plus). Barcelone notamment a été classée huitième ville touristique au monde par le Canadian consultancy firm Resonance. Son port, qui dispose de 7 terminaux, est la première base européenne et la quatrième au monde. Il accueille tous les ans 3 millions de passagers.

Un Las Vegas espagnol

Le tourisme entraîne des phénomènes de concentration sur les côtes. Les macro projets touristiques s’y sont succédé comme celui du groupe américain Las Vegas Sands qui prétendait contourner le droit du travail ainsi que la loi de prévention sur le blanchiment d’argent… Il fut remplacé en 2015 par un nouveau projet, le BCN World, un parc de 825 hectares censés accueillir hôtels, casinos, golfs… près du parc d’attractions Port Aventura. En 2015, le projet devient le Hard Rock Entertainment World : ce Las Vegas catalan devait accueillir deux hôtels, 75 boutiques, une salle de concert, une immense piscine à Tarragone. Les polémiques qu’il a suscitées ont brisé la coalition gouvernementale catalane et entraîné de nouvelles élections le 12 mai 2024. Parmi les critiques adressées au projet : son impact environnemental. En effet, le mégacomplexe Hard Rock allait puiser des tonnes d’eau dans le fleuve de l’Ebre, déjà asséché selon l’association « Stoppons le Hardrock » une plate-forme formée en 2012.









Le modèle touristique espagnol rencontre en effet de plus en plus de résistances. Des groupes écologistes comme Ecologist en Acción exigent l’arrêt des macroprojets ainsi que la réduction des croisières sur le port de Barcelone. Déjà, le 6 août 2017, El País avait titré un article « Turismophobie, des villes à louer » à propos de la situation des îles Baléares.

Ne pas devenir l’Ibiza du Nord

Le 20 avril 2024, lors d’une immense manifestation aux Canaries, les manifestants réclamaient un changement de modèle sous les slogans « Les Canaries sont épuisées » et « Aujourd’hui nous disons stop à la destruction ». Ils réclamaient la mise en place d’une écotaxe ainsi qu’un moratoire touristique. Une grève de la faim contre le modèle touristique a même été entamée.

A Majorque, les riverains excédés par les bouteilles de bière à bas prix et les mégots jonchant les plages défilaient massivement (près de 10 000 personnes selon la police) le 25 mai 2024. On pouvait lire sur une pancarte : “Too many tourist, too many cars, too many yachts… SOS résidents”. En Cantabrie le 20 mai 2024, 8000 personnes (selon la police) sont allées manifester leur refus de devenir l’Ibiza du Nord. La « tourismophobie » a atteint un tel degré à Valencia qu’une manifestation pour défendre le droit au tourisme a eu lieu le 2 juin 2024 : les manifestants soulignaient que selon les données de la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana, le tourisme valencien avait rapporté 561 558 935€ à l’économie locale.

L’inquiétude et la colère de la population ont été entendues par certaines municipalités car Ibiza et Majorque ont durci leur législation : le 10 mai 2024, le gouvernement des Baléares, répondant à des manifestations inédites, a voté un décret sanctionnant d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros la consommation d’alcool dans les zones de « tourisme d’excès ».