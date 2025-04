Tourisme : pourquoi l'Espagne pourrait (enfin) détrôner la France ?

La véritable première destination touristique, c'est l'Espagne ! Les recettes sont la réalité de la fréquentation touristique.



Ce chiffre des 100 millions d'arrivées internationales, c'est n'importe quoi. Nous parlons ici d'arrivées touristiques et non de visiteurs... Il faut arrêter avec ces chiffres, ils sont faux !



Il y a bientôt plus de Belges en âge de voyager qui se rendent en France qu'en Belgique

Et sans surprise, alors que Ryanair a annoncé avoir transporté 200 millions de passagers entre mars 2024 et mars 2025, les low cost sont particulièrement présentes dans le ciel espagnol.Si la compagnie irlandaise arrive largement en tête en termes de part de marché, le groupe IAG est le leader, puisque ses deux entités (Vueling et Iberia) exploiteront 33 millions de sièges.A noter qu'easyJet arrive en 2e position des compagnies étrangères, mais avec seulement 7 millions de sièges.De quoi rejoindre la sortie de Didier Arino, sur TourMaG. nous confiait le directeur général de Protourisme.Comme en football ces dernières années, l’Espagne s’impose de plus en plus comme la véritable championne... du tourisme.