La France première destination mondiale... vraiment ? 🔑

Ce qui fait dire à Didier Arino que "la véritable première destination touristique, c'est l'Espagne ! Les recettes sont la réalité de la fréquentation touristique" .



Et pourtant, la France ne cesse de communiquer sur sa position de leader en terme d'arrivées touristiques...



Elle espère flirter avec les 100 millions d'arrivées internationales en 2023 et dépasser ce cap en 2024, boostée par les Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi le 80e anniversaire du Débarquement, le sommet de la francophonie en automne ou encore la fin de la rénovation de Notre-Dame de Paris fin 2024.



Le directeur général de Protourisme n'y va pas par quatre chemins : "Ce chiffre, c'est n'importe quoi. Nous parlons ici d'arrivées touristiques et non de visiteurs... Il faut arrêter avec ces chiffres, ils sont faux ! Il y a bientôt plus de Belges en âge de voyager qui se rendent en France qu'en Belgique..." lance Didier Arino.