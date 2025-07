Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !

Nos circuits en Irlande

● Circuit de 5 jours, L’Essence du Nord

Explorez les trésors cachés de l’Irlande du Nord, terre de mythes, de légendes et de contrastes saisissants. De ses montagnes sauvages à ses sentiers côtiers escarpés, ce circuit vous emmène au cœur d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Laissez-vous émerveiller par la Chaussée des Géants, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et suivez la spectaculaire Causeway Coastal Route, entre falaises, plages et panoramas grandioses. Certains lieux ne se visitent pas seulement — ils se ressentent, se vivent, et se partagent. Préparez-vous à vivre des expériences géantes, dans un pays où l’accueil chaleureux fait toute la différence.



● Circuit de 8 jours, La Belle Emeraude

Notre best-seller depuis de nombreuses années, ce circuit est parfait pour une première découverte de l'Irlande. Il allie à merveille nature, culture et saveurs locales. De Dublin au Kerry, en passant par les paysages mythiques du Connemara, chaque étape révèle l’âme du pays. Les Falaises de Moher offrent un moment fort, face à l’Atlantique. Un itinéraire complet à travers une Irlande authentique et envoûtante.



● Circuit de 12 jours, Le Grand Tour

Un circuit idéal pour explorer l’Irlande dans toute sa richesse, du Sud au Nord. Parcourez les sites emblématiques et vivez des expériences locales authentiques. Entre paysages spectaculaires, rencontres chaleureuses et dégustations savoureuses, chaque journée est un voyage en soi. De Dublin à Belfast, en passant par le Connemara et la Chaussée des Géants, laissez-vous surprendre. Un itinéraire complet pour une immersion culturelle inoubliable.