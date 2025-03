Découvrez l’Irlande & l’Irlande du Nord - Dernières places disponibles sur nos départs garantis, avec Abbey – The Destination Experts !

● Départs garantis, avec 17 départs de mai à septembre : Plus de stress concernant les annulations, vos clients partent en toute sérénité.



● Un confort hôtelier optimal, incluant des hôtels 3* et 4* sur l’ensemble des circuits,

centre/proche-centre à Dublin, Limerick, Belfast.



● Expériences uniques : La Causeway Coastal Route, la Chaussée des Géants, l’Anneau du Kerry, les Falaises de Moher, et le Connemara sont parmi les régions et sites incontournables exceptionnels visités lors de ces circuits.



● Des rencontres locales : Rencontre avec le fermier Jamese et ses chiens de bergers pour une démonstration de leur travail passionné ainsi qu’une tonte de moutons, découverte d’une cidrerie familiale.



● Des mets locaux : un déjeuner de spécialité irlandaise, dégustation de cidre artisanaux et tarte aux pommes, « traybakes », dégustation de whiskey.



● Des temps libres pour apprécier à loisir, et l’opportunité de profiter et diner en toute liberté dans les nombreux pubs et restaurants des 2 capitales, Dublin et Belfast.



● Accompagnement francophone sur place pour enrichir votre expérience.



● Flexibilité et qualité : Nous nous occupons de tout pour que vos clients profitent pleinement de leur séjour.



● Une équipe d’experts francophones à destination, dédiée et passionnée, pour anticiper vos besoins, vous conseiller, et vous assurer un service sur mesure en toute tranquillité.