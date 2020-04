Tour du monde des réceptifs : la bière ne coule plus à flots à Dublin...

TourMaG.com - Toutefois, vous avez un avantage : l'Irlande est un pays court-courrier ?



Mylène Campalto : Nous avons vraiment un avantage par rapport à d'autres destinations, nous sommes proches de la France.



En Europe, nous ferons face à une grande concurrence les uns les autres. D'ailleurs, nous travaillons déjà notre brochure 2021 qui sortira beaucoup plus tôt, avec des tarifs retravaillés.



Nous voulons susciter l'appétit des individuels, en montrant que nous avons de la nouveauté et des bons tarifs.



Comme tout le monde, nous avons annulé tous nos voyages sur avril et mai 2020. Par chance, nous avons énormément de reports sur le 3e et 4e trimestre.



Clairement les GIR sont bien plus compliqués à gérer car ce qui est passé est perdu.



TourMaG.com - Il est plus facile d'anticiper un report des vacances en Irlande avec des vols d'une heure ou deux, par rapport à d'autres destinations...



Mylène Campalto : Bien sûr, nous avons cette chance qui facilite une meilleure organisation d'un report.



Il est bien plus compliqué pour une personne qui a pris 15 jours pour aller en Thaïlande ou dans un autre pays lointain.



Après nous essayons aussi d'identifier les conséquences du bon à-valoir français sur les fournisseurs et professionnels irlandais.



Quand je vois des acteurs demander à ce que " tout le monde joue le jeu ", je suis absolument d'accord avec cette affirmation, sauf que cette décision est prise en France et non dans les pays récepteurs.



Il faut se mettre à la place des hôteliers, des guides, des services de voituriers, etc.



La réaction est très différente d'une personne à l'autre et d'un pays à l'autre. Il ne faut pas se cacher derrière l'à-valoir, mais que l'ensemble des parties prenantes se mettent à la place des autres.



L'idée pour nous est aussi de demander aux prestataires de jouer le jeu, en ne gonflant pas les prix, d'autant que les vouchers vont être appliqués un peu partout en Europe.