La semaine du tourisme irlandais revient du 8 au 18 mars

, a rappelé Ana Luis, directrice Partenariats Trade,(soit environ 5 % de l’ensemble des visiteurs internationaux).. Et ils ont généré près de 362 millions d'€ de revenus., a poursuivi Ana Luis,Jusqu'ici, les touristes français se rendent en Irlande tout au long de l'année et profitent des différentes saisons pour découvrir la richesse naturelle et culturelle de l’île.Cependant, Séverine Lecart , Directeur Marketing France BtoC, a indiqué que l'Office de tourisme irlandaisentre la France et l'Irlande, avec des vols fréquents depuis Paris et plusieurs aéroports régionaux français vers les aéroports irlandais.Le temps de vol est inférieur à 90 minutes grâce à des compagnies telles qu’Aer Lingus, Air France, Ryanair, Transavia, Vueling et EasyJet.: Brittany Ferries, Irish Ferries, Stena Line et DFDS