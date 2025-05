Dernières opportunités groupes automne 2025/printemps 2026 : des circuits exclusifs en Irlande et en Angleterre.

Une proposition équilibrée, pleine de contrastes, qui ravira aussi bien les amateurs de nature que de culture.Printemps fleuri, châteaux majestueux et traditions anglaises* en demi-double/twin, en Février 2026, base 40 paxCe programme est une véritable bouffée d'air frais pour les groupes en quête de nature, de culture et de charme british. Proposé au tout début du printemps, lorsque les jardins explosent de couleurs, il permet de découvrir l’Angleterre autrement – entre patrimoine, élégance et douceur de vivre. Idéal pour les amateurs de jardins, d’histoire et de gastronomie locale, ce circuit propose un hébergement confortable en demi-pension dans la région du Kent, surnommée à juste titre « le Jardin de l’Angleterre ».● Visites de célèbres jardins, tels que le jardin botanique RHS Garden Wisley, l’un des plus beaux d’Angleterre ; ceux du château de Hever qui s’illuminent au printemps, ou encore les somptueux cerisiers des jardins du château de Leeds.● Promenade dans les vergers en fleurs● Découverte de la ville thermale de Tunbridge Wells● Voyage pittoresque à bord d’un train à vapeur entre Bodiam et Tenterden● Authentiqueavec scones et clotted cream