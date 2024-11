Formation Ecosse avec Abbey - The Destination Experts et Visit Scotland, Jeudi 28/11 à 11h00

Abbey - The Destination Experts et Visit Scotland vous invitent à un webinaire de formation sur l'Écosse jeudi 28 nov. 2024 à 11:00.



Rejoignez-nous pour une session enrichissante où vous découvrirez les merveilles de cette destination exceptionnelle, ses paysages à couper le souffle, et ses trésors culturels uniques.



Ce webinaire est conçu spécialement pour les professionnels du tourisme désireux d'élargir leurs connaissances et de perfectionner leur expertise sur l'Écosse. Vous aurez l'occasion de recevoir des conseils pratiques sur la promotion de cette destination et d'explorer les dernières tendances et opportunités du marché écossais. Un focus sera apporté sur les groupes voyageant en Ecosse et comment mieux proposer des circuits adaptés en fonction de vos groupes et de leurs exigences.



Ne manquez pas cette opportunité de vous immerger dans l'univers fascinant de l'Écosse et de renforcer vos compétences professionnelles. Ensemble, faisons de l'Écosse une destination incontournable pour vos clients !