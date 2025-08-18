TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Des mesures mises en place d'ici au 1er septembre 2025


A la suite d’un dialogue avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs, Expedia et Lastminute.com s’engagent désormais à rembourser aux consommateurs les billets d’avion annulés dans un délai maximum de 14 jours.


Rédigé par le Lundi 18 Août 2025

Les plateformes de réservation ’engagent à rembourser les billets d’avion annulés - Depositphotos @hynci
Les plateformes de réservation ’engagent à rembourser les billets d’avion annulés - Depositphotos @hynci
CroisiEurope
Après Edreams ODIGEO, Etraveli Group et Kiwi.com en 2023, c'est désormais au tour d'Expedia et de Lastminute.com d'annoncer de nouveaux engagements pour améliorer la protection des voyageurs en cas de vols annulés.

À la suite d’un dialogue avec la Commission européenne et le réseau de coopération des autorités nationales de protection des consommateurs (CPC), les deux agences de voyages en ligne se sont engagées à transférer les remboursements de la compagnie aérienne au consommateur dans un délai de 7 jours à compter du jour où l'agence de voyages en ligne a reçu le remboursement de la compagnie aérienne, garantissant ainsi un remboursement du consommateur dans un délai maximum de 14 jours.

Elles ont en outre déclaré avoir apuré tout arriéré de remboursement.

Par ailleurs, ces engagements visent également à mieux informer les consommateurs de leurs droits et des spécificités des services proposés.

Les coordonnées des agences, comme les numéros de téléphone et adresses e-mail, seront clairement accessibles dans ou via les rubriques « nous contacter » de leurs sites web.

De même, les consommateurs seront informés de manière claire des droits que leur confère le règlement relatif aux droits des passagers aériens en matière de réacheminement ou de remboursement lorsque les compagnies aériennes annulent leurs vols. Ils seront aussi clairement informés de l'annulation de leur vol.

Enfin, ils seront clairement informés des conséquences que des services spécifiques proposés par les intermédiaires de compagnies aériennes peuvent avoir sur leurs droits en cas de perturbation d'un vol (par exemple, lorsqu'une seule partie d'un voyage est annulée, il est possible que la seconde partie doive tout de même être payée lorsqu'il n'existe pas de lien entre les vols constituant le voyage).

Transparence et rapidité

Autres articles
Lastminute.com annonce avoir commencé la mise en œuvre de la plupart de ces mesures le 1er juillet 2025, avec une pleine application prévue pour le 1er septembre 2025.

De son côté, Expedia affirme que ses pratiques sont déjà conformes aux engagements définis.

Ce dialogue, mené par l’agence suédoise des consommateurs, s’inscrit dans le cadre d’une action coordonnée du réseau CPC initiée en 2023, et pour laquelle, désormais, cinq grandes agences de voyages en ligne ont souscrit à ces engagements, garantissant des pratiques plus transparentes et uniformes à travers l’Union européenne.

Améliorer la protection des voyageurs

Le réseau des autorités européennes de protection des consommateurs assurera le suivi de la mise en œuvre de ces engagements et encouragera d’autres agences à adopter ces bonnes pratiques.

Cette initiative s’inscrit également dans le contexte des nouvelles propositions législatives de la Commission européenne visant à harmoniser les droits des passagers, notamment en matière de trajets multimodaux.

En garantissant un remboursement rapide et en renforçant l’information des voyageurs, Expedia et Lastminute.com contribuent à créer des conditions de concurrence plus équitables et à renforcer la confiance des consommateurs dans les agences de voyages en ligne.


Lu 323 fois

Tags : expedia, last minute
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TourMaG

Brand News La Travel Tech

La SNCF arrive à grande vitesse chez DIGITRIPS Pro !

La SNCF arrive à grande vitesse chez DIGITRIPS Pro !
L’offre de DIGITRIPS Pro ne cesse de s’élargir. En effet, il est maintenant possible de réserver un...
Dernière heure

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok

Assurance Voyage : la start-up française Koala rachetée par un géant irlandais !

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

NAUTIL - Assistant(e) de Production H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Crèches sur Saone (71))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage
Partez en France

Partez en France

Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale

Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025
Production

Production

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?
AirMaG

AirMaG

Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués

Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel

Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière l’Estuaire de la Gironde

CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière l’Estuaire de la Gironde
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias