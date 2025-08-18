Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Le réseau des autorités européennes de protection des consommateurs assurera le suivi de la mise en œuvre de ces engagements et encouragera d’autres agences à adopter ces bonnes pratiques.



Cette initiative s’inscrit également dans le contexte des nouvelles propositions législatives de la Commission européenne visant à harmoniser les droits des passagers, notamment en matière de trajets multimodaux.



En garantissant un remboursement rapide et en renforçant l’information des voyageurs, Expedia et Lastminute.com contribuent à créer des conditions de concurrence plus équitables et à renforcer la confiance des consommateurs dans les agences de voyages en ligne.