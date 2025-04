Les vols Ryanair désormais disponibles sur Expedia Group en Europe et aux États-Unis

Dans le cadre de cet accord les OTA dispose d'un accès direct au site Ryanair.com. L'OTA accepte également de vendre aux tarifs de Ryanair - pour les vols et les accessoires - sans marge additionnelle, et aussi de fournir directement à la compagnie les coordonnées du client et les détails du paiement.



Une fois la réservation effectuée, les clients disposent d'un accès direct à leur compte myRyanair et reçoivent toutes les informations directement sur leur email, de la part de la compagnie aérienne.