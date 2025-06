Expedia TAAP lance sa promotion estivale

c’est le moment idéal pour profiter de la promo d’été d’Expedia TAAP

Contrairement à d’autres fournisseurs, les agents de voyages reçoivent une confirmation immédiate, même en cas de réservations de dernière minute

La promotion d’été lancée parpropose aux agents de voyages affiliés dessur des milliers d’hôtels situés dans les principales destinations mondiales. Cette campagne s’inscrit dans une période de forte activité, marquée par les réservations estivales tardives et la préparation des voyages de septembre.Selon le communiqué, «» et « commencer le second semestre en beauté en réalisant des économies imbattables ». Le programme met en avant un avantage différenciant : «». Expedia TAAP collabore avec plus de. Son inventaire comprend plus de. Les agents disposent d’outils développés par Expedia Group , incluant un agent virtuel pour le libre-service, des fonctions de recherche rapide d’informations, des services de modification de réservation, ainsi qu’un chat permettant d’échanger avec des agents expérimentés.