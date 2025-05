Expedia TAAP lance sa promo de mai : -25 % minimum sur des milliers d’hôtels

Depuis plusieurs années, Marriott et Expedia TAAP travaillent main dans la main pour offrir un accès à plus de 8 000 établissements à travers le monde à tous les agents de voyages membres TAAP. Notre offre couvre toutes les gammes : des hôtels lifestyle comme Moxy et Aloft, aux adresses premium telles que Marriott, Sheraton ou Renaissance, jusqu’aux établissements de luxe comme The Ritz-Carlton et St. Regis. En mai, profitez d’offres exclusives jusqu’à -20 % sur une large sélection d’hôtels, avec des conditions flexibles et des avantages client renforcés.



Une occasion en or pour proposer des séjours haut de gamme à des tarifs ultra-compétitifs !