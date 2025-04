Expedia TAAP : n’attendez plus pour payer par virement bancaire !

Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour les agences ?

Ce mode de paiement permet de régler toutes les réservations d’hébergements, qu’elles soient remboursables ou non remboursables, y compris pour les séjours en hébergement seul ou en tarif formules. Une vraie flexibilité qui répond aux besoins des agences dans un environnement où la réactivité est cruciale.



Le prélèvement automatique n’est disponible que pour les réservations d’hébergements de type « Payer avec Expedia », et il ne peut pas être utilisé pour les produits comme Abritel, les voitures, les vols, les activités ou les transports terrestres.



Il n’est possible que pour les réservations effectuées avec un délai d’au moins 5 jours avant le départ. Cela garantit une gestion plus sereine des paiements et des flux de trésorerie.



Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit parfaitement dans la tendance de digitalisation du secteur du voyage. Elle permet aux agences de voyage de tirer parti des nouvelles technologies pour simplifier et sécuriser leurs process internes. Avec le prélèvement automatique, Expedia TAAP se positionne une fois de plus comme un partenaire stratégique pour les agences, leur offrant les outils nécessaires pour évoluer dans un marché de plus en plus concurrentiel.