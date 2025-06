Expedia TAAP valorise ses partenaires lors d’une croisière parisienne

Elle a également remercié les collaborateurs terrain et les équipes support, soulignant l’importance de la relation humaine dans la performance du programme.



« Je veux vraiment rendre hommage à cette merveilleuse équipe et à ce beau produit qui font qu'on arrive à faire des belles croisières et des tas d'autres choses. »



La parole a ensuite été donnée Edyta Makele-Rutkowska, la responsable senior de la distribution retail (EPS-TAAP) chez Expedia Group, venue spécialement de Londres pour l’occasion : « Bienvenue à bord aux visages que je ne connais pas et qui ne sont pas encore inscrits au programme ! » .



Clou de la soirée, un tirage au sort a permis à Maria Dubarry (Gontrand Voyages) de remporter deux nuits au Méridien Champs-Élysées. « Qui dit voyage, dit hôtellerie, dit Expedia » , a souri Eve Messulam, avant que ses invités profitent du dessert et de la soirée dansante, à quai, au pied de la tour Eiffel.