Expedia TAAP : merci pour 15 années exceptionnelles à vos côtés !

Avec Expedia TAAP, les agences de voyages accèdent à plus de 3 millions d’options d’hébergement, des milliers d’activités et de circuits, ainsi qu'à une offre complète de vols et de locations de voitures. L’interface intuitive et les fonctionnalités avancées permettent aux agents de personnaliser facilement les voyages de leurs clients, tout en bénéficiant de tarifs préférentiels et de commissions allant jusqu’à 13%.



Cette offre s’est enrichie au fil des ans, notamment grâce à l’intégration des avis clients, des informations en temps réel et des filtres avancés pour une recherche optimisée. Ces évolutions ont permis aux agences de renforcer leur valeur ajoutée, en offrant une expérience client personnalisée et réactive.