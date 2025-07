Expedia TAAP fête ses 15 ans sur la Seine aux côtés des agences de voyages

Cet anniversaire a été l’occasion de remercier les agences partenaires pour leur fidélité et leur engagement, mais aussi de partager les ambitions à venir pour Expedia TAAP en France. Car après 15 ans de croissance, le programme entend continuer à innover et renforcer sa proximité avec les réseaux, indépendants ou intégrés.



Lors de cette croisière, les échanges ont été riches et chaleureux : témoignages d’agences historiques, souvenirs partagés autour d’un verre, rires complices sur le pont du Sans Soucis... Autant de moments de convivialité qui ont renforcé les liens entre les participants. Les discussions sérieuses sur les perspectives du programme se sont mêlées à des instants de détente, dans une ambiance à la fois professionnelle et joyeuse.



Chaque invité a pu faire entendre sa voix, dans une atmosphère propice au dialogue et à la collaboration. Car au-delà du cadre enchanteur, cette soirée incarnait parfaitement l’esprit d’Expedia TAAP : un programme fondé sur l’échange, l’écoute active, et la co-construction. C’est cette proximité humaine, renforcée par des moments comme celui-ci, qui fait toute la force et la singularité du partenariat entre Expedia et les agences de voyages.



Au fil de la soirée, les participants ont surtout célébré la richesse de leur collaboration passée et renouvelé leur enthousiasme pour les projets à venir, avec la promesse d’un accompagnement toujours plus personnalisé et d’un partenariat renforcé, fidèle aux valeurs de confiance et de proximité.