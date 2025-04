CDS - Expedia : un partenariat au service des voyageurs d’affaires

J’ai rejoint Expedia Group il y a sept ans. L’entreprise est connue pour ses marques grand public, comme Expedia.fr, Hotels.com ou Abritel, avec une offre riche et de qualité.



Expedia est également leader dans l’écosystème B2B avec une technologie de pointe et une offre adaptée aux différents besoins de tous nos partenaires, OTAs, réseaux d’agences de voyages, travel management companies (TMC), institutions financières et compagnies aériennes.



En tant que Strategic Account Director, mon rôle est d’accompagner nos partenaires stratégiques dans leurs différentes actions de développement en étroite collaboration avec les équipes décisionnaires mais aussi avec nos équipes techniques, produit, finance, supply, juridiques…



Notre connaissance du marché, notre offre large et notre technologie sont nos atouts. Private Label Solutions (le pôle B2B) est l’une des Business Units qui connaît la plus forte croissance de l’entreprise avec, en 2023, plus de 100 millions de nuitées vendues.

J’ai travaillé plusieurs années dans l’hôtellerie, notamment au sein des groupes Mandarin Oriental et Accor, avant de rejoindre il y a deux ans CDS en tant que VP Hotel Procurement, un département qui regroupe une vingtaine de collaborateurs.



Nous avons deux missions principales. La première est de garantir la qualité du contenu hôtelier pour nos 5 000 clients corporate, pour les différentes marques du Groupe. La seconde est d’accompagner nos clients dans la création de leurs programmes hôteliers, en négociant des tarifs préférentiels.



Nous avons développé des accords de distribution privilégiés avec différents prestataires hôteliers, mais aussi des agrégateurs et des OTAs, notamment Expedia Group.



Lorsqu’un client demande un hôtel pour une destination, nos outils vont chercher les meilleures offres auprès de ces différents partenaires et rapatrient les disponibilités et tarifs en mettant toujours en avant celles qui ont été négociées.