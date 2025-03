"Ailleurs Business : une entrée en compte exige fluidité et expertise"

Au sein du service commercial, ma mission est de prospecter les entreprises du mid-market, dont le budget voyage d’affaires varie entre 50 000 et 1,5 million d’euros.



Mon objectif est de leur démontrer la valeur ajoutée d’Ailleurs Business et de leur donner envie de nous confier la gestion de leurs déplacements professionnels. J’interviens sur un vaste territoire couvrant le Grand Ouest, de Lille et Paris jusqu’à Nantes, en passant par la Bretagne et la Normandie.



Mais signer un contrat n’est que la première étape. Pour garantir une intégration fluide et sans accroc, chaque nouveau client entre dans un processus structuré d’entrée en compte et d’accompagnement au changement. Ce passage est essentiel pour assurer une transition efficace entre mon rôle de développement commercial et les équipes en charge du suivi opérationnel : Account Management, Implémentation et Finance. Cette approche permet à nos clients de démarrer rapidement, en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure dès le premier jour.

Chez Ailleurs Business, nous avons mis en place un processus d’entrée en compte structuré et performant pour assurer une intégration en toute sérénité. Dès la signature du contrat, une équipe dédiée prend en charge le client pour un démarrage rapide et efficace.



L’entrée en compte marque le début d’un partenariat fondé sur la confiance et la transparence.



Notre processus est divisé en plusieurs phases pour garantir une intégration optimale :



1. Phase préparatoire : Une fois le contrat signé, nous affectons une équipe projet ainsi qu’un Account Manager dédié. Nous mettons également en place les outils nécessaires et paramétrons le compte et la facturation.



2. Mise en œuvre : Nous organisons une réunion de lancement avec le client pour valider les livrables et organiser des ateliers de configuration. À ce stade, nous récoltons toutes les informations clés pour personnaliser l’outil en fonction des besoins du client.



3. Formation et tests : Avant le déploiement, nous effectuons des tests en agence et formons les équipes du client à l’outil pour garantir une prise en main rapide et efficace.



4. Go live : Une fois toutes les étapes validées, nous assurons une communication transparente et un support continu pour accompagner le client au quotidien.